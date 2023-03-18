Венсан Виттоз: «У наших лидеров негативная динамика: Жаклен страдает депрессией, а Фийон-Майе не слушал предупреждения, что год будет трудным»

Тренер Венсан Виттоз рассказал о проблемах Кентена Фийона-Майе и Эмильена Жаклена в сезоне.

Виттоз, работавший с мужской сборной Франции с 2018-го, покинет команду.

«Не нужно скрывать. Остальные добились прогресса, можно проанализировать это. Может, не особенно быстро, может, не так, чтобы заменить двух этих лидеров. Но у обоих наших лидеров по разным причинам наблюдалась негативная динамика.

Есть спортсмен, страдающий депрессией (Эмильен Жаклен) уже полтора года, мы его вели и сделали больше, чем было возможно. Мы вкладываем все свою энергию, иногда даже чересчур. Мы слишком старались вернуть его на верный путь, а здесь речь о болезни. Надо сказать это вслух – это депрессия. Мы поддерживали его, это продолжается уже полтора года – с прошлогоднего этапа в Ле Гран-Борнане.

Хотя у него было хорошее начало сезона, два успешных уик-энда. Но он не был готов психологически к тому, чтобы справиться с этапом в Ле Гран-Борнане, поэтому произошел повторный взрыв.

А еще Кентен в постолимпийском сезоне не хотел слышать предупреждения. Может, мы не смогли достаточно повлиять на это. Это Кентен, думаю, он хотел показать всем, кто говорил, что это будет трудный год, что с ним этого не произойдет. Он – машина и готов повторить результаты.

В конце концов, он заболел ковидом под Рождество, он не думал, что такое в его карьере произойдет. Он ошибся. Мы пытались его предупредить. Возможно, наша вина в том, что мы не оказали на него достаточного влияния», – сказал Виттоз.

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