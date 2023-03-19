Первенство России. Женская команда Тюменской области победила в эстафете, Ильиных выиграл масс-старт, Корнев – 5-й
Станислав Ильиных и команда Тюменской области одержали победы на первенстве России по биатлону.
Первенство России
Красноярск
Эстафета
Юниорки, 19-21
1. Тюменская область (Любовь Калинина, Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова) – 1:03.35,5 (1)
2. Новосибирская область (Анастасия Киреева, Кира Дюжева, Анастасия Гришина) – 17,8 (1)
3. Московская область (Валерия Жаббарова, Наталия Федченко, Кристина Павлушина) – 26,6 (0)
Масс-старт
Юниоры, 19-21
1. Станислав Ильиных – 39.17,1 (3)
2. Андрей Крутов – 0.5 (2)
3. Ярослав Конкин – 21,7 (4)
4. Михаил Морилов – 57,2 (3)
5. Александр Корнев – 1.09,5 (8)
6. Роман Моренков – 1.12,9 (5)
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