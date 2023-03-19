Первенство России. Женская команда Тюменской области победила в эстафете, Ильиных выиграл масс-старт, Корнев – 5-й

Станислав Ильиных и команда Тюменской области одержали победы на первенстве России по биатлону.

Первенство России

Красноярск

Эстафета

Юниорки, 19-21

1. Тюменская область ( , Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова) – 1:03.35,5 (1)

2. Новосибирская область (Анастасия Киреева, , Анастасия Гришина) – 17,8 (1)

3. Московская область (Валерия Жаббарова, Наталия Федченко, Кристина Павлушина) – 26,6 (0)

Масс-старт

Юниоры, 19-21

1. Станислав Ильиных – 39.17,1 (3)

2. Андрей Крутов – 0.5 (2)

3. Ярослав Конкин – 21,7 (4)

4. Михаил Морилов – 57,2 (3)

5. – 1.09,5 (8)

6. Роман Моренков – 1.12,9 (5)