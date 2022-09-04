Тренер сборной Франции Фавр: «Возможно, летний биатлон – это будущее нашего спорта. Мы должны постараться стать сильнее в таких гонках»

Тренер сборной Франции Патрик Фавр оценил перспективы соревнований по летнему биатлону.

Накануне в Анси проходил лыжероллерный турнир Мартена Фуркада Nordic Festival. В мужском масс-старте победил француз Кентен Фийон-Майе.

«После сбора в Бессане мы хотели усложнить им (спортсменам) задачу, и это сработало. Преуспели те, у кого оказалось чуть больше опыта. Я очень доволен увиденным за последние 12 дней и уверен, что эта работа окупится зимой.

Мы должны постараться стать сильнее в таких гонках, потому что летние соревнования – это действительно часть биатлона. Возможно, это даже будущее нашего спорта. И мы должны быть хороши в нем», – отметил Фавр, который отвечает за стрелковую подготовку во французской команде.