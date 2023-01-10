Симон, Фийон-Майе и Шевалье-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Рупольдинге, Жаклен пропустит индивидуальную гонку
Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдет с 11 по 15 января.
Сборная Франции
Женщины
Софи Шово
Хло Шевалье
Каролин Коломбо
Лу Жанмонно
Мужчины
Эмильен Клод
Антонин Гигонна
Оскар Ломбардо
Эрик Перро
Сообщается, что Жаклен уехал в итальянский Риднау с тренером по стрельбе Патриком Фавром. Спортсмен пропустит индивидуальную гонку, которая пройдет 11 января. Решение по его участию в эстафете (13 января) примут накануне гонки.
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