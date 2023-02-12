Эмильен Жаклен не выступит в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе. Он выиграл эту гонку на двух предыдущих ЧМ

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Франции Венсан Виттоз Эмильен Жаклен Биатлон

Французский биатлонист Эмильен Жаклен не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен допустил четыре промаха и занял 36-е место с отставанием более двух с половиной минут от победителя.

«Он все равно ни за что не боролся бы, а к индивидуальной гонке во вторник ему нужно быть на 100% готовым морально и физически», – сказал тренер сборной Франции Венсан Виттоз.

Жаклен выиграл пасьюты на двух предыдущих чемпионатах мира (в 2020-м и 2021-м).

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4 комментария

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Рафаэль Хаметшин
самый безхребетный биатлонист, который выступает на Кубке мира, большой талант, даже Фуркад про это говорил.Он постоянно бросает бороться, он сегодня если бы не бросил бежать мог бы топ 10-15 заехать, не в первый раз замечаю за ним такое, помню был масс-старт, он на первом рубеже 3 раза промазал, и просто пошёл всю гонку пешком, а готов был тогда очень хорошо, ну беги может дальше три 0 будет. Нет у него характера, баба смазливая в нём сидит
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Афанасия
Ответ Игорь Мельников
Согласен, могли бы вообще одних норвежцев отправить в ГП. А Йохе сразу медаль золотую повесить до гонки.
Как вариант)
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Игорь Мельников
Ответ Афанасия
Да в принципе всем за пределами первой десятки можно сняться с гонки и поэкономить силы. Пасьют с такими норвежцами оч быстро закончится, смысла нет жилы рвать.
Согласен, могли бы вообще одних норвежцев отправить в ГП. А Йохе сразу медаль золотую повесить до гонки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афанасия
Да в принципе всем за пределами первой десятки можно сняться с гонки и поэкономить силы. Пасьют с такими норвежцами оч быстро закончится, смысла нет жилы рвать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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