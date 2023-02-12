Эмильен Жаклен не выступит в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе. Он выиграл эту гонку на двух предыдущих ЧМ

Французский биатлонист не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен допустил четыре промаха и занял 36-е место с отставанием более двух с половиной минут от победителя.

«Он все равно ни за что не боролся бы, а к индивидуальной гонке во вторник ему нужно быть на 100% готовым морально и физически», – сказал тренер сборной Франции Венсан Виттоз.

Жаклен выиграл пасьюты на двух предыдущих чемпионатах мира (в 2020-м и 2021-м).