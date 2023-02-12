Эмильен Жаклен не выступит в пасьюте на чемпионате мира в Оберхофе. Он выиграл эту гонку на двух предыдущих ЧМ
Французский биатлонист Эмильен Жаклен не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.
Спортсмен допустил четыре промаха и занял 36-е место с отставанием более двух с половиной минут от победителя.
«Он все равно ни за что не боролся бы, а к индивидуальной гонке во вторник ему нужно быть на 100% готовым морально и физически», – сказал тренер сборной Франции Венсан Виттоз.
Жаклен выиграл пасьюты на двух предыдущих чемпионатах мира (в 2020-м и 2021-м).
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