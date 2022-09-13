Анфиса Резцова: «Если нас допустят к стартам, Виролайнен побежит за Россию. Если ее не пустят сюда, я всем глотку перегрызу»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что ее дочь – российская биатлонистка Дарья Виролайнен – может перейти в сборную Финляндии.

– А международная федерация допустит ее от Финляндии на Кубок мира?

– Конечно. У нее два гражданства.

– А для этого наша федерация биатлона должна дать добро?

– Нет. У нее есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там.

У нее есть и российское гражданство. Если ее не пустят сюда, я всем глотку перегрызу.

– Дарье уже 33 года. И это, может быть, ее последний шанс поехать на чемпионат мира. Но ведь недавно она родила третьего ребенка, не рановато ли ей возвращаться?

– Пока ребенку восемь месяцев месяцев, она кормит, но говорит: я уже хочу двигаться. А финны ей предложили выступать за Финляндию. Это классно. Она имеет право.

– А если наших биатлонистов допустят, не получится так, что две ваши дочери Дарья и Кристина будут соревноваться друг против друга за разные страны?

– Нет. Если нас допустят, то Дарья тоже побежит за Россию. Тогда она не будет за Финляндию выступать. Это сейчас она согласилась, потому что у нее безвыходное положение, – рассказала Резцова.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит