Анфиса Резцова: «Где Виролайнен будет выступать дальше? Думаю, что нигде. Она будет выступать, когда Россию допустят»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что ее дочь Дарья Виролайнен может начать выступать за сборную Финляндии.

– Она бы хотела выйти на большую арену и соревноваться с сестрой, с Кристюшкой. Так что Даша не покидает свой спортивный пост. Мне бы хотелось, чтобы нас пустили на международную арену, чтобы Дашулька с Кристюшкой соревновались и побеждали.

– Не собирается ли она выступать за сборную Финляндии?

– Она – гражданка Финляндии и это нормально. Она имеет право выступать и за Финляндию, и за Россию.

– Но надо же определиться, не так ли?

– Понимаете, пока россиян не допускают до международных соревнований, она старается тренироваться там. Она умница.

– Где она будет выступать дальше?

– Думаю, что нигде. Она будет выступать, когда нашу Россию откроют. А Россию допустят. Мне понравилось, как высказался Клэбо, поэтому надеюсь, что наших лыжников и биатлонистов пустят на международную арену, – сказала Резцова.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен (дочь Анфисы Резцовой) может перейти в сборную Финляндии