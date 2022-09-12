Анфиса Резцова: «Где Виролайнен будет выступать дальше? Думаю, что нигде. Она будет выступать, когда Россию допустят»

Теги сборная России жен Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова переходы Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Дарья Виролайнен может начать выступать за сборную Финляндии.

– Она бы хотела выйти на большую арену и соревноваться с сестрой, с Кристюшкой. Так что Даша не покидает свой спортивный пост. Мне бы хотелось, чтобы нас пустили на международную арену, чтобы Дашулька с Кристюшкой соревновались и побеждали.

– Не собирается ли она выступать за сборную Финляндии?

– Она – гражданка Финляндии и это нормально. Она имеет право выступать и за Финляндию, и за Россию.

– Но надо же определиться, не так ли?

– Понимаете, пока россиян не допускают до международных соревнований, она старается тренироваться там. Она умница.

– Где она будет выступать дальше?

– Думаю, что нигде. Она будет выступать, когда нашу Россию откроют. А Россию допустят. Мне понравилось, как высказался Клэбо, поэтому надеюсь, что наших лыжников и биатлонистов пустят на международную арену, – сказала Резцова.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен (дочь Анфисы Резцовой) может перейти в сборную Финляндии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные