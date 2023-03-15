Анфиса Резцова о том, что сравнила норвежцев с тараканами: «Сказала это потому, что мы сильнее их, «давим» в биатлоне как тараканов»

Теги сборная России сборная России жен сборная Норвегии Анфиса Резцова Биатлон

Анфиса Резцова рассказала, почему сравнила норвежских спортсменов с тараканами.

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась об отстранении сборной России.

– Анфиса Анатольевна, сегодня мы переживаем самый неблагоприятный период не только отечественного биатлона, но и спорта в целом. Или были времена и похуже на вашем веку?

– Нет, на моем веку такого ужаса для спорта не было. Даже представить себе было невозможно, что нашим спортсменам могут запретить участвовать в международных турнирах. Даже в 1992-м году, когда у нас не было ни флага, ни гимна, мы выступали, бились за честь своей Родины и побеждали. Все равно были сильнейшими.

– Летом прошлого года вы выражали надежду, что в 2023-м году наши биатлонисты смогут выступить на международных турнирах. С чего бы это?

– Не то, чтобы я верила в это. Просто предположила: все возможно. Но меня не покидает ощущение, что за наших спортсменов, к сожалению, никто не борется. Какое-то равнодушие... Хотя это немыслимо: взять и вычеркнуть две страны из мировых турниров. Надежда никогда не умирает. Очень надеюсь, что даже если Олимпиаду в этом году мы пропустим, будем бороться за право выступать на следующей – запреты рано или поздно должны быть сняты.

– На отечественном биатлоне как сказывается отсутствие международных соревнований? Читал мнения, что поскольку падает мотивация, то и в целом уровень падает.

– Мы проводим и всероссийские турниры, и Кубок Содружества. Но это все не то, конечно. Как тренировочный процесс. Многим спортсменам соревноваться не хочется, как будто из-под палки. Но нельзя опускать руки и все прекращать.

– То, что в биатлоне и лыжах против возвращения россиян громче всех выступают норвежцы, вас не удивляет?

– Абсолютно нет. Им выгодно, чтобы не было основных соперников. Так они чувствуют себя героями. Норвежцы всегда были против нас, особенно братья Бо. Потирали руки, глядя, как команду бесконечно проверяют на допинг. Им-то «астматикам» все можно. При том, что всем прекрасно известно, что «астма» лишь прикрытие для легального приема запрещенных препаратов.

– Вы даже сравнили норвежцев с тараканами. Что вы имели ввиду?

– Никого не хотела оскорбить. А сказала это потому, что мы сильнее их, «давим» в биатлоне как тараканов, а они опять из всех щелей лезут, выползают и выползают, ха-ха.

Но все же не все себя ведут, как норвежцы. Думаю, что многие спортсмены из других стран хотели бы, чтобы мы вернулись. Другое дело, что не все готовы высказываться. Тут чистая политика. Им приказали молчать – они молчат, – сказала Резцова.

Лагрейд – Резцовой, сравнившей норвежцев с тараканами: «Это самые живучие насекомые, могут пережить ядерную войну. Хорошо, что нас так называют»

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20 комментариев

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Alestern
Всё правильно сказала про норгов-«астматиков».. подленькая нация..
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papadok
Ответ Погладь быка
Так цивилизованный мир вообще мало себе предстовляет из того, что происходит в России. Вы думаете они нормально отнесутся к фразе: «Знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, все хорошо, можно хрюкнуть сразу»
А контекст? :)
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Глеб Саратов
подиумы: сезон 21/22.
Норвегия 24-10-15
Россия 4-6-5
20/21
Норвегия 38-25-20
Россия 3-2-2
19/20
Норвегия 32-12-11
Россия 1-2-4
Ага, давим
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JL JL
А на самом деле, в биатлоне норги впереди планеты всей. Но, самое главное, уровень жизни простых норвежцев на недосягаемом уровне, проводи ты здесь хоть мильон всяких кубков, турниров и шоу.
+3
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Melnikov1968
Хабалка какая-то.
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Погладь быка
Но в тоже время хорошо, что Ройселанд и Херманн завершают карьеру.
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Погладь быка
Ответ papadok
Ведь это кто-то прочтёт и составит по этому хамскому бреду представление о российских спортсменах и людях вообще. Представьте, что нечто подобное сказал условный Бьёрндален.
Так цивилизованный мир вообще мало себе предстовляет из того, что происходит в России. Вы думаете они нормально отнесутся к фразе: «Знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, все хорошо, можно хрюкнуть сразу»
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Al561
Вчера норвежцев давили-давили, давили-давили, давили-давили, ДАВИЛИ-ДАВИЛИ...)))
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papadok
Ведь это кто-то прочтёт и составит по этому хамскому бреду представление о российских спортсменах и людях вообще. Представьте, что нечто подобное сказал условный Бьёрндален.
+3
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+3
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Погладь быка
Проиграли: как и говорил Грачева обыграла великую российскую "восьмую" ракетку Касаткину. Ну а дальше уже очередная россиянка получается очередную баранку от Рыбакиной. (любят россиянки баранки). Рублев бит Норри. Молчан после встречи с Мартоном молчит (мастер все-таки Мартон по укращению российских теннисистов). Медведев с трудом унес ноги от Зверева с малой игровой практикой. Впрчоем ееще Илья здорово напугал мальчонку. Панова в паре. Хачанов, Потапова, Цуренко ретировалась еще до матча, прекрасно зная его результат заранее. Давайте же скинемся и подарим одному российскому ура-патриоту куклу Барби в розовом платье.
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Погладь быка
Как же вся Россия живет в мире собственных фантазий.
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Ярик01
Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски!
Парадокс, "тараканов" давили, а они тебя выгнали из дома. Может путаешь роль, кто таракан?
+1
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петрович сектор1
Когда тараканов давишь а они все лезут и лезут, надо провести полную дезинфекцию в собственном доме, а лучше в голове
+3
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maripous
Когда это мы давили норвежцев как тараканов?
А в 92 году была совсем другая ситуация. Подготовку проходила сборная Советского Союза на общих спортбазах и единой командой.
Поэтому и принято было решение выступить последний раз одной единой командой СНГ под общим олимпийским флагом.
Но это не связано ни с какими санкциями и прочими унижениями российских или советских атлетов.
+3
-1
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User Samsung
Ответ Доминик
Анфиса опять опрокинула рюмку и не одну. Хорошо помню, как Шипулин давил Фуркада, а Латыпов - Йоханнеса. Куча БХГ и медалей у наших, ахаха ))
Может ей результаты ОИ в Пекине напомнить ? Сколько золота там взяли россияне ?
+4
0
+4
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Al561
Бьёрндален, Свендсен, братья Бё, Ханевольд наверно бы очень удивились, узнав, что россияне их давили)))
+7
0
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starichok77
"думаю, что многие спортсмены из других стран хотели бы, чтобы мы вернулись." интересно, из каких стран спортсмены хотят, чтобы "мы" вернулись?
наверное, бабушке Фисе снова стакан поднесли))
+5
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Александр Корнейчук
очень смешно 😄😄😄
+2
0
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Доминик
Анфиса опять опрокинула рюмку и не одну. Хорошо помню, как Шипулин давил Фуркада, а Латыпов - Йоханнеса. Куча БХГ и медалей у наших, ахаха ))
+10
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Геннадий Тимченко
поэтому хочет, чтобы дочь выступала за сборную Финляндии и давила норгов❓🤔
+5
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