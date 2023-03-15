Анфиса Резцова о том, что сравнила норвежцев с тараканами: «Сказала это потому, что мы сильнее их, «давим» в биатлоне как тараканов»

рассказала, почему сравнила норвежских спортсменов с тараканами.

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась об отстранении сборной России.

– Анфиса Анатольевна, сегодня мы переживаем самый неблагоприятный период не только отечественного биатлона, но и спорта в целом. Или были времена и похуже на вашем веку?

– Нет, на моем веку такого ужаса для спорта не было. Даже представить себе было невозможно, что нашим спортсменам могут запретить участвовать в международных турнирах. Даже в 1992-м году, когда у нас не было ни флага, ни гимна, мы выступали, бились за честь своей Родины и побеждали. Все равно были сильнейшими.

– Летом прошлого года вы выражали надежду, что в 2023-м году наши биатлонисты смогут выступить на международных турнирах. С чего бы это?

– Не то, чтобы я верила в это. Просто предположила: все возможно. Но меня не покидает ощущение, что за наших спортсменов, к сожалению, никто не борется. Какое-то равнодушие... Хотя это немыслимо: взять и вычеркнуть две страны из мировых турниров. Надежда никогда не умирает. Очень надеюсь, что даже если Олимпиаду в этом году мы пропустим, будем бороться за право выступать на следующей – запреты рано или поздно должны быть сняты.

– На отечественном биатлоне как сказывается отсутствие международных соревнований? Читал мнения, что поскольку падает мотивация, то и в целом уровень падает.

– Мы проводим и всероссийские турниры, и Кубок Содружества. Но это все не то, конечно. Как тренировочный процесс. Многим спортсменам соревноваться не хочется, как будто из-под палки. Но нельзя опускать руки и все прекращать.

– То, что в биатлоне и лыжах против возвращения россиян громче всех выступают норвежцы, вас не удивляет?

– Абсолютно нет. Им выгодно, чтобы не было основных соперников. Так они чувствуют себя героями. Норвежцы всегда были против нас, особенно братья Бо. Потирали руки, глядя, как команду бесконечно проверяют на допинг. Им-то «астматикам» все можно. При том, что всем прекрасно известно, что «астма» лишь прикрытие для легального приема запрещенных препаратов.

– Вы даже сравнили норвежцев с тараканами. Что вы имели ввиду?

– Никого не хотела оскорбить. А сказала это потому, что мы сильнее их, «давим» в биатлоне как тараканов, а они опять из всех щелей лезут, выползают и выползают, ха-ха.

Но все же не все себя ведут, как норвежцы. Думаю, что многие спортсмены из других стран хотели бы, чтобы мы вернулись. Другое дело, что не все готовы высказываться. Тут чистая политика. Им приказали молчать – они молчат, – сказала Резцова.

Лагрейд – Резцовой, сравнившей норвежцев с тараканами: «Это самые живучие насекомые, могут пережить ядерную войну. Хорошо, что нас так называют»