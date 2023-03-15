Гротиан, Шпарк, Херманн-Вик, Долль, Фрацшер, Хорн вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене
Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.
Сборная Германии
Женщины
Янина Хеттих-Вальц
Лиза Мария Шпарк
Анна Вайдель
Мужчины
Бенедикт Долль
Лукас Фрацшер
Филипп Хорн
Йоханнес Кюн
Филипп Наврат
Роман Реес
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
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