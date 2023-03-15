Гротиан, Шпарк, Херманн-Вик, Долль, Фрацшер, Хорн вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене

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Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.

Сборная Германии

Женщины

Селина Гротиан

Дениз Херманн-Вик

Янина Хеттих-Вальц

Ханна Кебингер

София Шнайдер

Лиза Мария Шпарк

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Бенедикт Долль

Лукас Фрацшер

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Филипп Наврат

Роман Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

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1 комментарий

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Pikachu Pikachu
Гротиан после перелета из Казахстана непросто, конечно, будет.
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