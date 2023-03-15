Гротиан, Шпарк, Херманн-Вик, Долль, Фрацшер, Хорн вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 16 по 19 марта.

Сборная Германии

Женщины

Янина Хеттих-Вальц

Лиза Мария Шпарк

Анна Вайдель

Мужчины

Бенедикт Долль

Лукас Фрацшер

Филипп Хорн

Йоханнес Кюн

Филипп Наврат

Роман Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене