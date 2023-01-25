Херманн-Вик, Фойгт, Долль, Реес и Кюн вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира-2023

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Стал известен состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в Оберхофе с 8 по 19 февраля.

Сборная Германии

Женщины

Дениз Херманн-Вик

Янина Хеттих-Вальц

Ханна Кебингер

София Шнайдер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Бенедикт Долль

Йоханнес Кюн

Роман Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Шестой участник мужской команды (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн или Филипп Наврат) будет определен после чемпионата Европы в Ленцерхайде.

5 комментариев

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верю_в_волшебство)
Ответ Голос Губерниева
Хоть какая-то интрига по поводу того, кто отберётся 6-м у парней.
все равно туристом будет
0
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Антон Александров
Хммм, Кебингер неплохой вариант в фэнтези на ЧМ теперь ;) Успехов ей!
+4
0
+4
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Голос Губерниева
Хоть какая-то интрига по поводу того, кто отберётся 6-м у парней.
+1
-1
0
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Pikachu Pikachu
Вайдель - непотопляемая
+2
-1
+1
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софочка
Кебингер кончено красотка: за две гонки в сезоне завоевала путевку на ЧМ.
В принципе молодцы, что взяли сильнейших на данный момент, Пройс скорейшего восстановления формы и возвращения на уровень трёхлетней давности
+5
-1
+4
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