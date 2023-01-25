Херманн-Вик, Фойгт, Долль, Реес и Кюн вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира-2023

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в Оберхофе с 8 по 19 февраля.

Сборная Германии

Женщины

Янина Хеттих-Вальц

Мужчины

Бенедикт Долль

Йоханнес Кюн

Роман Реес

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Шестой участник мужской команды (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн или Филипп Наврат) будет определен после чемпионата Европы в Ленцерхайде.