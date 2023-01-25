Херманн-Вик, Фойгт, Долль, Реес и Кюн вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира-2023
Стал известен состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в Оберхофе с 8 по 19 февраля.
Сборная Германии
Женщины
Янина Хеттих-Вальц
Мужчины
Бенедикт Долль
Йоханнес Кюн
Роман Реес
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Шестой участник мужской команды (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн или Филипп Наврат) будет определен после чемпионата Европы в Ленцерхайде.
В принципе молодцы, что взяли сильнейших на данный момент, Пройс скорейшего восстановления формы и возвращения на уровень трёхлетней давности