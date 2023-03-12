Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен уступил 38 секунд

Швед Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на КМ в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. (Швеция) – 31.19,4

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,2

3. (Чехия) – 25,0

4. (Франция) – 29,5

5. (Латвия) – 34,9

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38,0...

19. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.05,9

Скорострельность

1. (Норвегия) – 1.24,8 (5)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.31,6 (3)

3. (Норвегия) – 1.34,2 (2)

4. (Австрия) – 1.34,3 (1)

5. (Норвегия) – 1.34,6 (1)

6. (Украина) – 1.36,3 (1)...

9. Кристиансен (Норвегия) – 1.40,5 (0)

10. Эрик Перро (Франция) – 1.40,8 (1)...

19. (Норвегия) – 1.51,6 (1)