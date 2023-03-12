Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен уступил 38 секунд
Швед Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на КМ в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд, Швеция
Масс-старт
Мужчины
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31.19,4
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,2
3. Михал Крчмарж (Чехия) – 25,0
4. Эрик Перро (Франция) – 29,5
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 34,9
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38,0...
19. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.05,9
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.24,8 (5)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.31,6 (3)
3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.34,2 (2)
4. Себастьян Штальдер (Австрия) – 1.34,3 (1)
5. Александр Андерсен (Норвегия) – 1.34,6 (1)
6. Антон Дудченко (Украина) – 1.36,3 (1)...
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.40,5 (0)
10. Эрик Перро (Франция) – 1.40,8 (1)...
19. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.51,6 (1)
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