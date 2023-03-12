Кубок мира. Масс-старт. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Кристиансен уступил 38 секунд

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Швед Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в масс-старте на КМ в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31.19,4 

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,2

3. Михал Крчмарж (Чехия) – 25,0

4. Эрик Перро (Франция) – 29,5

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 34,9

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38,0...

19. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.05,9

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.24,8 (5)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.31,6 (3)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.34,2 (2)

4. Себастьян Штальдер (Австрия) – 1.34,3 (1)

5. Александр Андерсен (Норвегия) – 1.34,6 (1)

6. Антон Дудченко (Украина) – 1.36,3 (1)...

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.40,5 (0)

10. Эрик Перро (Франция) – 1.40,8 (1)...

19. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.51,6 (1)

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2 комментария

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markos marvin
Перро удивил, будто прилип к Дале и не отстал на 1-ой части круга,которая как раз больше подходит норвежцу,так как на 2-ой части больше спусковых участков,которые он не очень проходил,но и Йоханнес удивил,рванул на повороте при спуске!
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Adolf Glieder
Ветле достойно провёл гонку, ну чисто в стиле Йохи этого сезона. Или Фуркада, сезона... Да почти любого.
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