Кубок мира. Франция была быстрейшей на лыжне, Германия уступила 8 секунд, Норвегия – 34

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Антонин Гигонна Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Роман Реес Фабьен Клод Серафин Вистнер Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Отто Инвениус Вебьорн Сорум Эрик Перро Оскар Ломбардо Биатлон

Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап 

1. Роман Реес (Германия) – 14.53,1 

2. Йеспер Нелин (Швеция) – 0,1

3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1,8

4. Оскар Ломбардо (Франция) – 3,3

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 4,9

6. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1

2-й этап

1. Антонин Гигонна (Франция) – 15.10,2

2. Йоханнес Кюн (Германия) – 15,3

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 20,4

4. Дидье Бьона (Италия) – 20,6

5. Малте Стефанссон (Швеция) – 21,4

6. Симон Эдер (Австрия) – 23,0

3-й этап 

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.10,0

2. Филипп Наврат (Германия) – 1,8

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,8

4. Эрик Перро (Франция) – 23,1

5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 25,8

6. Давид Коматц (Австрия) – 27,8

4-й этап 

1. Фабьен Клод (Франция) – 15.30,6

2. Отто Инвениус (Финляндия) – 15,2

3. Даян Данузер (Швейцария) – 16,1

4. Бенедикт Долль (Германия) – 17,9 

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 21,1

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,9

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:01.10,3

2. Германия – 8,6

3. Норвегия – 34,8

4. Швеция – 45,8

5. Швейцария – 48,2

6. Италия – 1.30,0

Скорострельность 

1. Украина – 3.25,8 (0+4)

2. Норвегия – 4.01,9 (0+7)

3. США – 4.23,2 (0+6)

4. Словения – 4.27,8 (0+8)

5. Австрия – 4.30,5 (0+10)

6. Италия – 4.35,5 (2+9)...

8. Франция – 4.42,0 (1+8)

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5 комментариев

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Xell
А так вот общий рейтинг сборных в 21веке))
1 Норвегия—55побед в эстафетах(с 2000года)
2Россия—21
3Германия—15
4Франция—14.
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Xell
Ответ gerr_max
У них после 2006 года вроде только три выигранных эстафеты на КМ.
Нет больше. Оберхофф и Антерсельва еще в 2011 и победа на чемпионате Мира в 2015,итого после Олимпиады 2006, у них за 17лет 5побед в эстафетах.
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gerr_max
Ответ Xell
У немцев большие проблемы в эстафетах. Сейчас посмотрел за 8сезонов, после 2015года Германия выиграла всего 2эстафеты—Антерсельва 2017 и Нове Место в 2021.Это жесть.
У них после 2006 года вроде только три выигранных эстафеты на КМ.
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Xell
Сравнил с Норвегией и офигел. За теже 8сезонов норги выиграли аж 26эстафет.
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Xell
У немцев большие проблемы в эстафетах. Сейчас посмотрел за 8сезонов, после 2015года Германия выиграла всего 2эстафеты—Антерсельва 2017 и Нове Место в 2021.Это жесть.
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+1
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