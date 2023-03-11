Кубок мира. Франция была быстрейшей на лыжне, Германия уступила 8 секунд, Норвегия – 34
Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд, Швеция
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Роман Реес (Германия) – 14.53,1
2. Йеспер Нелин (Швеция) – 0,1
3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1,8
4. Оскар Ломбардо (Франция) – 3,3
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 4,9
6. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1
2-й этап
1. Антонин Гигонна (Франция) – 15.10,2
2. Йоханнес Кюн (Германия) – 15,3
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 20,4
4. Дидье Бьона (Италия) – 20,6
5. Малте Стефанссон (Швеция) – 21,4
6. Симон Эдер (Австрия) – 23,0
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.10,0
2. Филипп Наврат (Германия) – 1,8
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,8
4. Эрик Перро (Франция) – 23,1
5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 25,8
6. Давид Коматц (Австрия) – 27,8
4-й этап
1. Фабьен Клод (Франция) – 15.30,6
2. Отто Инвениус (Финляндия) – 15,2
3. Даян Данузер (Швейцария) – 16,1
4. Бенедикт Долль (Германия) – 17,9
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 21,1
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,9
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:01.10,3
2. Германия – 8,6
3. Норвегия – 34,8
4. Швеция – 45,8
5. Швейцария – 48,2
6. Италия – 1.30,0
Скорострельность
1. Украина – 3.25,8 (0+4)
2. Норвегия – 4.01,9 (0+7)
3. США – 4.23,2 (0+6)
4. Словения – 4.27,8 (0+8)
5. Австрия – 4.30,5 (0+10)
6. Италия – 4.35,5 (2+9)...
8. Франция – 4.42,0 (1+8)
1 Норвегия—55побед в эстафетах(с 2000года)
2Россия—21
3Германия—15
4Франция—14.