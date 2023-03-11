Кубок мира. Франция была быстрейшей на лыжне, Германия уступила 8 секунд, Норвегия – 34

Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. (Германия) – 14.53,1

2. (Швеция) – 0,1

3. (Швейцария) – 1,8

4. (Франция) – 3,3

5. (Норвегия) – 4,9

6. Михал Крчмарж (Чехия) – 7,1

2-й этап

1. Антонин Гигонна (Франция) – 15.10,2

2. Йоханнес Кюн (Германия) – 15,3

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 20,4

4. Дидье Бьона (Италия) – 20,6

5. Малте Стефанссон (Швеция) – 21,4

6. Симон Эдер (Австрия) – 23,0

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.10,0

2. Филипп Наврат (Германия) – 1,8

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 14,8

4. Эрик Перро (Франция) – 23,1

5. Серафин Вистнер (Швейцария) – 25,8

6. Давид Коматц (Австрия) – 27,8

4-й этап

1. Фабьен Клод (Франция) – 15.30,6

2. Отто Инвениус (Финляндия) – 15,2

3. Даян Данузер (Швейцария) – 16,1

4. Бенедикт Долль (Германия) – 17,9

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 21,1

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,9

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:01.10,3

2. Германия – 8,6

3. Норвегия – 34,8

4. Швеция – 45,8

5. Швейцария – 48,2

6. Италия – 1.30,0

Скорострельность

1. Украина – 3.25,8 (0+4)

2. Норвегия – 4.01,9 (0+7)

3. США – 4.23,2 (0+6)

4. Словения – 4.27,8 (0+8)

5. Австрия – 4.30,5 (0+10)

6. Италия – 4.35,5 (2+9)...

8. Франция – 4.42,0 (1+8)