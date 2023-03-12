Эдуард Латыпов: «Нужно стараться прогрессировать. Дай бог когда-нибудь попадем на международные старты, а там конкуренция намного выше»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Латыпов выиграл масс-старт на этапе в Тюмени.

«Интересно, когда в борьбе, пришлось догонять, себя проявить. Это очень хорошо было для меня, чтобы не расслабляться, попробовать более плотную контактную борьбу. В такой тактике тоже нужно практиковаться.

Мне говорили, что Еремин на последнем круге приближается, но я не старался дергаться сильно. Только в последний подъем я уже выдал по-нормальному, чтобы комфортно к финишу подойти.

Победы не расслабляют, а наоборот мотивируют. Нужно стараться прогрессировать в любом случае, работа есть, есть, к чему стремиться. Дай бог когда-нибудь попадем на международные старты, а там конкуренция намного выше. И там вообще слабинку нельзя давать, нужно держать себя в тонусе, чтобы на Кубке мира дать конкуренцию лучшим спортсменам мира.

Думаю, сейчас мы могли бы бороться за топ-3 на Кубке мира. Это вполне реально», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».