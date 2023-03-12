Эдуард Латыпов: «Нужно стараться прогрессировать. Дай бог когда-нибудь попадем на международные старты, а там конкуренция намного выше»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Латыпов выиграл масс-старт на этапе в Тюмени.

«Интересно, когда в борьбе, пришлось догонять, себя проявить. Это очень хорошо было для меня, чтобы не расслабляться, попробовать более плотную контактную борьбу. В такой тактике тоже нужно практиковаться.

Мне говорили, что Еремин на последнем круге приближается, но я не старался дергаться сильно. Только в последний подъем я уже выдал по-нормальному, чтобы комфортно к финишу подойти.

Победы не расслабляют, а наоборот мотивируют. Нужно стараться прогрессировать в любом случае, работа есть, есть, к чему стремиться. Дай бог когда-нибудь попадем на международные старты, а там конкуренция намного выше. И там вообще слабинку нельзя давать, нужно держать себя в тонусе, чтобы на Кубке мира дать конкуренцию лучшим спортсменам мира.

Думаю, сейчас мы могли бы бороться за топ-3 на Кубке мира. Это вполне реально», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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8 комментариев

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Luna02
Ответ Ольга Задницева
Ну естественно. Человек в сезоне пробегает 30 + гонок. Бегает каждую неделю. В каждой гонке, даже в конце сезона ни единого спада по скоростям. На ЧМ даже у Бё спады. А Латыпову все ни по чем. Еще и на лыжи собирается соревноваться.
На КМ тоже бегают-и ничего. Эдик в прошлом сезоне был 6 по скорости на КМ-так что ничего нет удивительного,что он быстрее многих здесь и держит скорость.(Логинов-15,Серохвостов-17,Смольский-18,Цветков-19)
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Luna02
Ответ Афанасия
Да это же «Погладь быка» так разрывает))
Спасибо.Теперь понятно
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JL JL
Естественно. И, там у тебя стрельба на нервной почве хромает. Впрочем, не думаю, что в ближайшие годы, сможем на КМ прорваться. Так что, только внутренние соревнования. В лучшем случае. Потом пенсия.
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Ответ Luna02
А он принимает? Сами давали,видели или просто....врете?
Ну естественно. Человек в сезоне пробегает 30 + гонок. Бегает каждую неделю. В каждой гонке, даже в конце сезона ни единого спада по скоростям. На ЧМ даже у Бё спады. А Латыпову все ни по чем. Еще и на лыжи собирается соревноваться.
0
-1
-1
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Афанасия
Ответ Luna02
А он принимает? Сами давали,видели или просто....врете?
Да это же «Погладь быка» так разрывает))
+2
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Luna02
Ответ Ольга Задницева
Когда на международных стартах тебе не дадут принимать все что тебе хочется, тогда и будет у тебя резкий регресс в скоростях. Как и было до этого на КМ.
А он принимает? Сами давали,видели или просто....врете?
+1
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Пользователь заблокирован
Когда на международных стартах тебе не дадут принимать все что тебе хочется, тогда и будет у тебя резкий регресс в скоростях. Как и было до этого на КМ.
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Luna02
Эдику -Поздравления еще раз. Но над стрельбой нужно работать.Вчера на лежке промах,сегодня-два. Ну,а заключительная стойка-здорово,молодец.Жаль,что Даня упал и Антона не было-конкуренция была бы повыше еще.
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