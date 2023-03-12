Кирилл Бажин: «Серохвостов подрезал меня, выбил лыжи, и я просто полетел. Он говорит, что я виноват? У каждого своя правда»

ответил на претензии .

На первом круге масс-старта Серохвостов столкнулся c Бажиным, упал и повредил винтовку. В эфир попали слова Даниила: «Бажин #######, начал резать мне угол со спуска, на лыжу мне наехал и я упал».

«Серохвостов говорит, что я виноват? Мне кажется, у каждого своя будет правда. Нужно будет пересмотреть видео.

Получилось так, что скорость у меня была хорошая, я стал их объезжать. Я ехал, а Данек начал объезжать Эдика. И получилось так, что он когда в сторону начал перешагивать левой ногой, а там такой бугорок есть. И он подрезал меня, выбил у меня лыжи. И я просто прямо полетел.

Так настолько все быстро происходит, что я просто вперед полетел. Конечно, это отразилось на лежке сразу. Потом сделал поправку, но, видимо, я диоптр зацепил, потому что на второй лежке было пять габаритов, один только зашел.

Вот-вот, смотрите (показывает на видео-повтор падения – Sports.ru)! Его лыжа даже за мою зашла! Она под меня уезжает. Под пятку меня подбивает и все, я полетел», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов о падении в масс-старте: «Бажин очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь»