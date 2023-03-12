Екатерина Носкова: «Кубок Содружества удался, все было классно. Но он не может полноценно заменить международные соревнования»

Теги сборная России жен Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от Кубка Содружества по биатлону.

Носкова заняла 4-е место в общем зачете турнира.

– Можно ли сказать, что Кубок Содружества стал полноценной альтернативой международным стартам?

– Кубок Содружества был проведен на самом высоком уровне на всех этапах. Организация, болельщики – все было классно.

Особенно в Тюмени приятно находиться, выступать при полных трибунах. Они так заряжают нас, невероятная атмосфера! Турнир удался, но он не может полноценно заменить международные соревнования.

– Какую оценку поставите себе за сезон в Кубке Содружества?

– Наверное, четверочку. Хотелось побороться с Динарой Алимбековой за победу в общем зачете, но у меня было несколько не очень правильных гонок, которые не позволили это сделать, – сказала Носкова. 

Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская выиграла общий зачет, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я

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3 комментария

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Чиф
но Он же заменил! ... было интересно, будет ещё лучше,.. сделаем открытым - будут к нам приезжать.
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Биатлонная зима
Катя в этом сезоне показывает хороший результат
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произвольынй набор 3 букв +
Зачем биатлонисткам, которые даже на Кубке Содружества не тянут Алимбекову (в проходном для нее сезоне), международные соревнования? Опять на КМ будете между собой собой 80-е места делить? Вас возрастная черепашка Сли-вко по сезону обходит. На что вы надеетесь на международных соревнованиях?
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