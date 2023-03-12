Екатерина Носкова: «Кубок Содружества удался, все было классно. Но он не может полноценно заменить международные соревнования»

поделилась впечатлениями от Кубка Содружества по биатлону.

Носкова заняла 4-е место в общем зачете турнира.

– Можно ли сказать, что Кубок Содружества стал полноценной альтернативой международным стартам?

– Кубок Содружества был проведен на самом высоком уровне на всех этапах. Организация, болельщики – все было классно.

Особенно в Тюмени приятно находиться, выступать при полных трибунах. Они так заряжают нас, невероятная атмосфера! Турнир удался, но он не может полноценно заменить международные соревнования.

– Какую оценку поставите себе за сезон в Кубке Содружества?

– Наверное, четверочку. Хотелось побороться с Динарой Алимбековой за победу в общем зачете, но у меня было несколько не очень правильных гонок, которые не позволили это сделать, – сказала Носкова.

Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская выиграла общий зачет, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я