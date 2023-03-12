Носкова о бронзе в масс-старте: «Это была очень интересная гонка, я пришла на последний рубеж 11-й, но вот что делает ноль»

Биатлонистка Екатерина Носкова оценила выступление в масс-старте на Кубке Содружества.

Спортсменка заняла третье место в масс-старте на этапе в Тюмени.

«Пыталась догнать Гербулову? Я скорее убегала от Казакевич, Алимбековой и Дербушевой, потому что до Натальи было очень далеко. Я обогнала девчонок и тренеры меня очень вели: давай, убегай, они все близко, до сих пор борются. Я просто на последнем подъеме потеряла уже немножко концентрацию и не понимала, что происходит – все кричат. Это была очень интересная гонка, я пришла на последний рубеж 11-й, но вот что делает ноль.

Три промаха на третьем рубеже? Пока что не могу ответить, но такое ощущение, что приняла неправильную изготовку, у меня очень сильные колебания были. Это моя ошибка, я, бывает, локоть неправильно в бедро вставляю и начинаются колебания по вертикали», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».