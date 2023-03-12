Роман Еремин: «Частично справился со стрельбой, но третий рубеж подвел, засуетился. Груз первого места тяжело нести»
Роман Еремин прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Еремин стал вторым, уступив Эдуарду Латыпову.
«Это второе место означает, что я частично справился со стрельбой. Но третий рубеж, конечно, подвел, все-таки я засуетился. Как-то груз первого места тяжело нести.
На последнем круге для меня был такой вызов – приблизиться к Эдику как можно сильнее.
Но чаще всего я себя показываю как плохой финишер в створе, так что мне нужно было начинать работать с самого начала круга, чтобы обеспечить себе хоть какое-то преимущество», – сказал Еремин в эфире «Матч ТВ».
Тока вот резы в мужской и женской сборной с приходом этих спецов не сильно то и ИЗМЕНИЛИСЬ.
Мужская традиционно имела ТОПовых биатлонистов - Чудов, Черезов, Устюгов, Шипулин, Логинов - счас Латыпов, а так же кучу середняков и перспективных пацанов.
А женская с "уходом" Слепцовой(12 лет назад Карл!!) - имела МАКСИМУМ середняков - Вилухина, Юрлова - Резцова? и остальных "нижесредних". + перспективных девчуль, которые в эти середняшки и превращаются.((