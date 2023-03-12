Роман Еремин: «Частично справился со стрельбой, но третий рубеж подвел, засуетился. Груз первого места тяжело нести»

Теги сборная России Роман Еремин Кубок Содружества Биатлон

Роман Еремин прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Еремин стал вторым, уступив Эдуарду Латыпову.

«Это второе место означает, что я частично справился со стрельбой. Но третий рубеж, конечно, подвел, все-таки я засуетился. Как-то груз первого места тяжело нести.

На последнем круге для меня был такой вызов – приблизиться к Эдику как можно сильнее.

Но чаще всего я себя показываю как плохой финишер в створе, так что мне нужно было начинать работать с самого начала круга, чтобы обеспечить себе хоть какое-то преимущество», – сказал Еремин в эфире «Матч ТВ».

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6 комментариев

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Gondeira
Ответ Афанасия
Из ваших комментариев - у вас только Шашилов свет в оконце) остальные - недотренеры. Ерёмин очевидно с хорошими данными. Когда он пришёл в лыжную секцию, его тренер Мухин говорил, что парень «ярко выраженный». Отличные скорости показывал по юниорам. Был в ряде гонок номером 1, выше Малиновского, Дале, Лагрейда. Когда перешёл во взрослые - норвежским скоростям стал проигрывать. Дело было не только в стрельбе, но ещё и в отсутствии грамотных тренеров. За месяц до отстранения в январе 2020 скорость была примерно 6с на км. Латыпов к примеру на скорость 5,5 вышел только в следующем сезоне. Так что Роме есть куда расти и прогрессировать.
Не, просто стараниями Губки-бо и А. Круглова(который в этом сезоне переобулся в воздухе, когда наконец стал получать зп от метарейтингс) сложилось мнение, что Каминский - гений, а Шашилов - физрук.
Тока вот резы в мужской и женской сборной с приходом этих спецов не сильно то и ИЗМЕНИЛИСЬ.
Мужская традиционно имела ТОПовых биатлонистов - Чудов, Черезов, Устюгов, Шипулин, Логинов - счас Латыпов, а так же кучу середняков и перспективных пацанов.
А женская с "уходом" Слепцовой(12 лет назад Карл!!) - имела МАКСИМУМ середняков - Вилухина, Юрлова - Резцова? и остальных "нижесредних". + перспективных девчуль, которые в эти середняшки и превращаются.((
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Афанасия
Ответ Gondeira
Ну он и на КМ был не последний. Да, звезд с неба не хватал, но скорость на лыжне присутствовала и ДО Каминского.
Из ваших комментариев - у вас только Шашилов свет в оконце) остальные - недотренеры. Ерёмин очевидно с хорошими данными. Когда он пришёл в лыжную секцию, его тренер Мухин говорил, что парень «ярко выраженный». Отличные скорости показывал по юниорам. Был в ряде гонок номером 1, выше Малиновского, Дале, Лагрейда. Когда перешёл во взрослые - норвежским скоростям стал проигрывать. Дело было не только в стрельбе, но ещё и в отсутствии грамотных тренеров. За месяц до отстранения в январе 2020 скорость была примерно 6с на км. Латыпов к примеру на скорость 5,5 вышел только в следующем сезоне. Так что Роме есть куда расти и прогрессировать.
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0
+2
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Да, Воробью на этй стрельбе груз первого места было нести непросто.
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Gondeira
Ответ Афанасия
У Ромы третья медаль Кубка Содружества и все в масс-стартах! Красавец!
Ну он и на КМ был не последний. Да, звезд с неба не хватал, но скорость на лыжне присутствовала и ДО Каминского.
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Luna02
Ответ Афанасия
У Ромы третья медаль Кубка Содружества и все в масс-стартах! Красавец!
Да,молодец.
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Афанасия
У Ромы третья медаль Кубка Содружества и все в масс-стартах! Красавец!
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