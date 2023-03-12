Серохвостов о падении в масс-старте: «Бажин очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь»

Теги сборная России происшествия Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов прокомментировал падение в масс-старте на Кубке Содружества.

Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным, повредил винтовку и был вынужден сойти с дистанции.

«Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Я ехал за Эдиком (Латыповым), на спуске начал поворачивать, а Кирилл очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь. Я плохо помню, ехал и упал.

Самочувствие отличное, оружие целое, ложа тоже вроде цела. Отвалился ремень и сломались все обоймы, выпали патроны. Гонка закончится – пойду искать пружинки.

Обидно, чего сказать. Мог сегодня бороться, готов был, самочувствие позволяло», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

14 комментариев

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I. Bryzgalov
Серохвост накосячил, а не Бажин.
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Олег Ященко
Повтор уже показал - в падении виноват Серохвостов
+3
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<vella>
Ответ тоторо
бажин засранец такой
в замедленном кадре хорошо видно, что засранец как раз Даня, а не Бажин)
+5
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Пользователь заблокирован
Словом красивым Даня Бажина назвал в прямом эфире.
0
-2
-2
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Пользователь заблокирован
Может хотел большой и чистой любви.
0
-2
-2
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Бини
Ответ Юрий Костыгин
Даня запинает его после гонки влегкую.
Если допрыгнет))))
+6
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+6
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Бини
Приятно видеть как достойно ведёт себя Бажин, хотя пострадал из -за ошибки Серохвостова!
+19
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+19
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Сергей Жужукин
Ответ Юрий Костыгин
Даня запинает его после гонки влегкую.
Серохвостов сам виноват,обвинять коллегу,удел слабых.
+12
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+12
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Serz_biatlon
Ответ тоторо
да хз кто виноват, главное винтовка целая, сезон добегать как то надо с нормальным оружием
То, что винтовка целая, это очень хорошо. Плохо когда оружие ломается. Ладно, надеюсь своë на первенстве возьмëт!)
+2
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Юрий Костыгин
Даня запинает его после гонки влегкую.
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starichok77
Ответ тоторо
бажин засранец такой
надеюсь с ним, как с немцем Кюном "поговорят")))
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тоторо
Ответ Serz_biatlon
А при чëм тут Бажин, который ехал чуть впереди? Или Серохвостов забыл про простой одновременный ход, всего то один раз им толкнуться и надо было, а не разбрасывать ноги в коньковом толчке. Тем более признаëт, что помеху впереди, слева -видел.
да хз кто виноват, главное винтовка целая, сезон добегать как то надо с нормальным оружием
+1
-1
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Serz_biatlon
Ответ тоторо
бажин засранец такой
А при чëм тут Бажин, который ехал чуть впереди? Или Серохвостов забыл про простой одновременный ход, всего то один раз им толкнуться и надо было, а не разбрасывать ноги в коньковом толчке. Тем более признаëт, что помеху впереди, слева -видел.
+5
0
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тоторо
бажин засранец такой
+3
-7
-4
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