Серохвостов о падении в масс-старте: «Бажин очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь»
Даниил Серохвостов прокомментировал падение в масс-старте на Кубке Содружества.
Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным, повредил винтовку и был вынужден сойти с дистанции.
«Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Я ехал за Эдиком (Латыповым), на спуске начал поворачивать, а Кирилл очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь. Я плохо помню, ехал и упал.
Самочувствие отличное, оружие целое, ложа тоже вроде цела. Отвалился ремень и сломались все обоймы, выпали патроны. Гонка закончится – пойду искать пружинки.
Обидно, чего сказать. Мог сегодня бороться, готов был, самочувствие позволяло», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».
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