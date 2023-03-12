Серохвостов о падении в масс-старте: «Бажин очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь»

прокомментировал падение в масс-старте на Кубке Содружества.

Серохвостов столкнулся с , повредил винтовку и был вынужден сойти с дистанции.

«Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Я ехал за Эдиком (Латыповым), на спуске начал поворачивать, а Кирилл очень близко ко мне ехал – не знаю, зачем. Секунда и я уже валяюсь. Я плохо помню, ехал и упал.

Самочувствие отличное, оружие целое, ложа тоже вроде цела. Отвалился ремень и сломались все обоймы, выпали патроны. Гонка закончится – пойду искать пружинки.

Обидно, чего сказать. Мог сегодня бороться, готов был, самочувствие позволяло», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».