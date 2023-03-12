Серохвостов сошел с масс-старта на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за падения и поломки оружия

Российский биатлонист сошел с дистанции в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

На первом круге Серохвостов столкнулся с , упал и повредил винтовку.

В эфир «Матч ТВ» попали слова Серохвостова.

«Бажин #######, начал резать мне угол со спуска, на лыжу мне наехал и я упал», – сказал биатлонист.