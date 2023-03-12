Серохвостов сошел с масс-старта на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за падения и поломки оружия

Теги сборная России происшествия Даниил Серохвостов Кирилл Бажин брань Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов сошел с дистанции в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

На первом круге Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным, упал и повредил винтовку.

В эфир «Матч ТВ» попали слова Серохвостова.

«Бажин #######, начал резать мне угол со спуска, на лыжу мне наехал и я упал», – сказал биатлонист.

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5 комментариев

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D-r. Peter
Береги честь смолоду, а оружие - при падении. Серохвостов падает, как мешок с содержимым.
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Сошел на нет.
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Олег Ященко
Главное,первым обвинить кого то другого.
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EdAnt
Ответ encaro_one
Нецензурное слово из 7 букв. Означает лицо нетрадиционной ориентации или обычного чиновника, и на "п" начинается?
Нет, другое слово. На "д" начинается.
Раздуют сейчас, будут хайпожорить на этом ещё месяц.
Обычная ситуация. Ну сказал сгоряча, понять можно. На гонках и не такое бывает, могут и палкой огреть.
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encaro_one
Нецензурное слово из 7 букв.
Означает лицо нетрадиционной ориентации или обычного чиновника, и на "п" начинается?
+2
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