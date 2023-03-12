Серохвостов сошел с масс-старта на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за падения и поломки оружия
Российский биатлонист Даниил Серохвостов сошел с дистанции в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
На первом круге Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным, упал и повредил винтовку.
В эфир «Матч ТВ» попали слова Серохвостова.
«Бажин #######, начал резать мне угол со спуска, на лыжу мне наехал и я упал», – сказал биатлонист.
Раздуют сейчас, будут хайпожорить на этом ещё месяц.
Обычная ситуация. Ну сказал сгоряча, понять можно. На гонках и не такое бывает, могут и палкой огреть.
Означает лицо нетрадиционной ориентации или обычного чиновника, и на "п" начинается?