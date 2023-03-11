Екатерина Носкова: «В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом. Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте»

Екатерина Носкова объяснила, почему довольна своим результатом на Кубке Содружества.

Сегодня на заключительном этапе в Тюмени биатлонистка стала третьей в гонке преследования, допустив три промаха.

«Рада, что получилось справиться со стрельбой лежа, но со стойкой – не получилось. В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом.

Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте», – сказала Носкова.