Екатерина Носкова: «В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом. Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте»

Теги сборная России жен Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Екатерина Носкова объяснила, почему довольна своим результатом на Кубке Содружества.

Сегодня на заключительном этапе в Тюмени биатлонистка стала третьей в гонке преследования, допустив три промаха.

«Рада, что получилось справиться со стрельбой лежа, но со стойкой – не получилось. В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом.

Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте», – сказала Носкова.

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1 комментарий

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starichok77
вот бы так Казакевич стреляла
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