Лагрейд выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, братья Бо пропустят гонку

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Эгиль Кристиансен Тарьей Бо Йоханнес Бо Стурла Хольм Лагрейд Эстерсунд Холменколлен коронавирус Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Йоханнес и Тарьей Бо пропустят гонку.

Ранее спортсмены заразились COVID-19. Лагрейд пропустил этап Кубка мира в Нове-Место, все трое не выступали в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде.

«Йоханнес тренировался в четверг и чувствовал себя хорошо, но мы пришли к выводу, что лучше всего будет, если они с Тарьеем дождутся Холменколлена, прежде чем выйти на старт», – сказал тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 16 по 19 марта.

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4 комментария

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forward1988
А где два допингиста бе?
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Adolf Glieder
Ну вот, минус ещё один МХГ Йоси. Такой сезон - и такая хрень под конец.
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Погладь быка
Братья, в отличие от всяких поварницыных, не ведут себя безответственно и не заражают лидирующих в общем зачете спортсменов.
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Cube Litening C:68X
А что так,Бо ведь тоже хотели..?
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