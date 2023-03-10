Лагрейд выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, братья Бо пропустят гонку

Норвежский биатлонист выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Йоханнес и пропустят гонку.

Ранее спортсмены заразились . Лагрейд пропустил этап Кубка мира в Нове-Место, все трое не выступали в индивидуальной гонке на этапе в .

« тренировался в четверг и чувствовал себя хорошо, но мы пришли к выводу, что лучше всего будет, если они с Тарьеем дождутся Холменколлена, прежде чем выйти на старт», – сказал тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.

Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 16 по 19 марта.