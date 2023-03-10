Лагрейд выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, братья Бо пропустят гонку
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Йоханнес и Тарьей Бо пропустят гонку.
Ранее спортсмены заразились COVID-19. Лагрейд пропустил этап Кубка мира в Нове-Место, все трое не выступали в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде.
«Йоханнес тренировался в четверг и чувствовал себя хорошо, но мы пришли к выводу, что лучше всего будет, если они с Тарьеем дождутся Холменколлена, прежде чем выйти на старт», – сказал тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.
Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 16 по 19 марта.
4 комментария