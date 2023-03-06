Братья Бо отправились домой после положительных тестов на COVID-19, полученных во время этапа Кубка мира в Чехии

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Пер-Арне Ботнан Тарьей Бо Йоханнес Бо коронавирус Биатлон

Братья Бо отправились домой после положительных тестов на COVID-19 на КМ в Чехии. 

Изначально планировалось, что норвежцы полетят на следующий этап Кубка мира вместе со всеми биатлонистами чартерным рейсом. 

Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан сообщил, что планы изменились. 

«Сейчас они летят домой регулярным рейсом из Праги и будут готовиться к финальным соревнованиям сезона в Эстерсунде и Холменколлене на родной земле.

Они выйдут на соревнования не раньше, чем в воскресенье», – сказал Ботнан. 

Этап Кубка мира в Эстерсунде стартует 9 марта (четверг). 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Выздоровления!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий