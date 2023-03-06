Братья Бо отправились домой после положительных тестов на COVID-19, полученных во время этапа Кубка мира в Чехии
Братья Бо отправились домой после положительных тестов на COVID-19 на КМ в Чехии.
Изначально планировалось, что норвежцы полетят на следующий этап Кубка мира вместе со всеми биатлонистами чартерным рейсом.
Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан сообщил, что планы изменились.
«Сейчас они летят домой регулярным рейсом из Праги и будут готовиться к финальным соревнованиям сезона в Эстерсунде и Холменколлене на родной земле.
Они выйдут на соревнования не раньше, чем в воскресенье», – сказал Ботнан.
Этап Кубка мира в Эстерсунде стартует 9 марта (четверг).
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