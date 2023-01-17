Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская: «Надеюсь, болельщики меня узнают»

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова Антон Смольский Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская.

Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на слова спортсменки в соцсетях.

«Надеюсь, болельщики меня узнают», – написала Алимбекова, которая в октябре вышла замуж за биатлониста Антона Смольского.

С 19 по 22 января в белорусских Раубичах пройдет четвертый этап PARI Кубка Содружества.

6 комментариев

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Мишка Шарапов
Да уж не по астмам.
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Водопад
Динара Смольская.. Очень экзотически)))
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Alex1104
Ответ Лжетрофеич
...по выхлопу ЭПО
Вы аккуратнее с помадами и кремами норвежскими. А то мало ли, что они туда ещё намешали...
Судя по Вашим комментариям, что-то забористое
+2
-1
+1
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Лжетрофеич
...по выхлопу ЭПО
0
-4
-4
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Julia
Конечно, узнаем, Динара))
+4
0
+4
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Огюст
Привыкнем !
+3
0
+3
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