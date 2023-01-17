Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская: «Надеюсь, болельщики меня узнают»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская.

Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на слова спортсменки в соцсетях.

«Надеюсь, болельщики меня узнают», – написала Алимбекова, которая в октябре вышла замуж за биатлониста Антона Смольского.

С 19 по 22 января в белорусских Раубичах пройдет четвертый этап PARI Кубка Содружества.