Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская: «Надеюсь, болельщики меня узнают»
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова будет выступать под фамилией Смольская.
Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на слова спортсменки в соцсетях.
«Надеюсь, болельщики меня узнают», – написала Алимбекова, которая в октябре вышла замуж за биатлониста Антона Смольского.
С 19 по 22 января в белорусских Раубичах пройдет четвертый этап PARI Кубка Содружества.
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