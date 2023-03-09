Кубок мира. Индивидуальная гонка. Симон была быстрейшей на лыжне, Вирер – 2-я по скорострельности

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен сборная Швеции жен сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Словении жен сборная Швейцарии жен сборная Австрии жен индивидуальная гонка (жен) Анаис Шевалье-Буше Анамария Лампич Лиза Тереза Хаузер Муна Брурссон Дениз Херманн-Вик Лиза Виттоцци Хло Шевалье Жюлия Симон Анна Вайдель Ингрид Ланмарк Тандревольд Каролин Коломбо Эми Басерга Софи Шово Эстерсунд Ребекка Пасслер Биатлон

Жюлия Симон показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Жюлия Симон (Франция) – 37.32,3

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 4,7

3. Каролин Коломбо (Франция) – 6,6

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,6

5. Анамария Лампич (Словения) – 12,9

6. Доротея Вирер (Италия) – 13,1

7. Хло Шевалье (Франция) – 15,1

8. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 20,9

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,4

10-11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 34,0

10-11. Софи Шово (Франция) – 34,0

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,4 (3)

2. Доротея Вирер (Италия) – 1.41,9 (0)

3. Эми Басерга (Швейцария) – 1.42,1 (2)

4. Анна Вайдель (Германия) – 1.42,2 (2)

5. Муна Брурссон (Швеция) – 1.43,2 (2)

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.45,2 (0)...

67. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.11,5 (1)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий