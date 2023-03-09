Кубок мира. Индивидуальная гонка. Симон была быстрейшей на лыжне, Вирер – 2-я по скорострельности

Жюлия Симон показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Жюлия Симон (Франция) – 37.32,3

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 4,7

3. Каролин Коломбо (Франция) – 6,6

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,6

5. Анамария Лампич (Словения) – 12,9

6. Доротея Вирер (Италия) – 13,1

7. Хло Шевалье (Франция) – 15,1

8. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 20,9

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,4

10-11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 34,0

10-11. Софи Шово (Франция) – 34,0

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,4 (3)

2. Доротея Вирер (Италия) – 1.41,9 (0)

3. Эми Басерга (Швейцария) – 1.42,1 (2)

4. Анна Вайдель (Германия) – 1.42,2 (2)

5. Муна Брурссон (Швеция) – 1.43,2 (2)

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.45,2 (0)...

67. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.11,5 (1)