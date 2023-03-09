Кубок мира. Индивидуальная гонка. Симон была быстрейшей на лыжне, Вирер – 2-я по скорострельности
Жюлия Симон показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Жюлия Симон (Франция) – 37.32,3
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 4,7
3. Каролин Коломбо (Франция) – 6,6
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,6
5. Анамария Лампич (Словения) – 12,9
6. Доротея Вирер (Италия) – 13,1
7. Хло Шевалье (Франция) – 15,1
8. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 20,9
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,4
10-11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 34,0
10-11. Софи Шово (Франция) – 34,0
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.31,4 (3)
2. Доротея Вирер (Италия) – 1.41,9 (0)
3. Эми Басерга (Швейцария) – 1.42,1 (2)
4. Анна Вайдель (Германия) – 1.42,2 (2)
5. Муна Брурссон (Швеция) – 1.43,2 (2)
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.45,2 (0)...
67. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.11,5 (1)
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