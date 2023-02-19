Александр Поварницын: «В такой холод хорошо, что добрались до финиша. Моя мотивация – провести сезон без провальных гонок, пока удается»

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Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал итоги масс-старт на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

Сегодня Поварницын занял четвертое место в гонке и второе в итоговом общем зачете соревнований.

«В такой холод хорошо, что добрались до финиша, ха-ха. Скольжение было гораздо хуже, чем обычно, самочувствие не позволяло качественно отработать гонку. Перебарывал себя, старался цепляться за шедших впереди, потому что сам ничего не мог предложить.

То, что творилось в стойке до этого – по два промаха на рубеже – это из ряда вон выходящее. А сегодня старался работать агрессивнее, раскованнее, и стрельба удалась. А промахи спишу на излишнюю торопливость. Гонка была динамичной, постоянные догонялки, и перед стрельбой эти моменты влияли на всех», – отметил биатлонист.

«Последний этап Кубка России сказывается. Вчера немного переволновался, это заставило меня выгореть. Возможно, с этим вызвано недомогание. У меня не получилось хорошего отдыха после последних этапов Кубка Содружества, сейчас надо хорошо подумать, что делать перед чемпионатом России.

Надеюсь, успею восстановиться. Задача – получить удовольствие от гонок, а медали – это уже побочный эффект, ха-ха. Если получаешь удовольствие, все складывается хорошо.

Моя мотивация – провести сезон без провальных гонок. Пока удается. Были две негативные гонки: первая – мороз, когда винтовка не стреляла, а вторая – вчера. Так что подготовка к сезону получилась позитивной», – сказал Поварницын.

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