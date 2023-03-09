Даниил Серохвостов: «Я болел в Ижевске, тренируюсь дней пять. Это уже стандартная история у меня, поэтому тяжеловато было сегодня»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества.

Спортсмен занял второе место в спринте на этапе в Тюмени.

– Эмоций после гонки нет, я устал. До первого места мне не хватило чистой стрельбы, терпения, когда ты бежишь на максимуме, а нужно бежать еще километров девять. Я болел в Ижевске, тренируюсь дней пять. Это уже стандартная история у меня, поэтому тяжеловато было сегодня.

– Что вы чувствуете, когда стоите на пьедестале и слушаете гимн России на Кубке Содружества? Это дает вам стимул?

– На внутренних стартах мы бегаем за регионы. Поэтому особо стимула нет в том, что я бегаю за Россию на внутрироссийских стартах, – сказал Серохвостов.

– К сожалению, занял только второе место. Вчера сказал, что обыграю , не получилось. Я выздоровел, прихожу в форму. Она не полностью пришла? (Покачал головой). Отставание 30 секунд в гонке преследования? Это достаточно много, они могут превратиться в минуту, полторы, особенно если знать, какой Эдуард сильный.

– Почему не выступите на чемпионате России (по лыжным гонкам – Sports.ru)?

– Мне не страшно соревноваться с лыжниками, мне было бы интересно выступить. Тренеры сказали не ехать, потому что у меня свой чемпионат впереди (по биатлону), я пять дней назад только выздоровел, – добавил биатлонист.