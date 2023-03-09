Даниил Серохвостов: «Я болел в Ижевске, тренируюсь дней пять. Это уже стандартная история у меня, поэтому тяжеловато было сегодня»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества.

Спортсмен занял второе место в спринте на этапе в Тюмени.

– Эмоций после гонки нет, я устал. До первого места мне не хватило чистой стрельбы, терпения, когда ты бежишь на максимуме, а нужно бежать еще километров девять. Я болел в Ижевске, тренируюсь дней пять. Это уже стандартная история у меня, поэтому тяжеловато было сегодня.

– Что вы чувствуете, когда стоите на пьедестале и слушаете гимн России на Кубке Содружества? Это дает вам стимул?

– На внутренних стартах мы бегаем за регионы. Поэтому особо стимула нет в том, что я бегаю за Россию на внутрироссийских стартах, – сказал Серохвостов.

– К сожалению, занял только второе место. Вчера сказал, что обыграю Латыпова, не получилось. Я выздоровел, прихожу в форму. Она не полностью пришла? (Покачал головой). Отставание 30 секунд в гонке преследования? Это достаточно много, они могут превратиться в минуту, полторы, особенно если знать, какой Эдуард сильный.

– Почему не выступите на чемпионате России (по лыжным гонкам – Sports.ru)?

– Мне не страшно соревноваться с лыжниками, мне было бы интересно выступить. Тренеры сказали не ехать, потому что у меня свой чемпионат впереди (по биатлону), я пять дней назад только выздоровел, – добавил биатлонист.

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7 комментариев

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тоторо
Ответ EdAnt
У него уже был выше уровень. В прошлом сезоне, когда его болезни не доканывали. Бежал быстрее и Латыпова, и братьев Бё обыгрывал по времени, как например в Антхольце, на своём этапе в эстафете. Вы вообще в курсе, что он из семьи лыжников? У него мама в своё время входила в состав сборной СССР по лыжам, отец в сборную Казахстана, а родная сестра Елена Серохвостова - чемпионка мира по юниорам, опять же в лыжных гонках.
в том году он занимался с ЮМ а в этом году с дилетантом, поэтому априори не может быть быстрее Эда ,сам виноват. И кстати факт, на км серохвостов в том году ни в одной гонке не был быстрее латыпова. Я ж говорю пока не тот уровень. Поэтому для меня является странным что выходя после болезни такие как Даниил или Шевченко Настя выходят и ногами практически всех уделывают
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EdAnt
Ответ тоторо
вторая скорость после Латыпова например сегодня, быстрее него он не можут бежать,пока нет такого уровня. и без болезни ьыл бы вторым по скорости. а вот если б у ЮМ занимался возможно и обгонял бы Эдика
У него уже был выше уровень. В прошлом сезоне, когда его болезни не доканывали. Бежал быстрее и Латыпова, и братьев Бё обыгрывал по времени, как например в Антхольце, на своём этапе в эстафете. Вы вообще в курсе, что он из семьи лыжников? У него мама в своё время входила в состав сборной СССР по лыжам, отец в сборную Казахстана, а родная сестра Елена Серохвостова - чемпионка мира по юниорам, опять же в лыжных гонках.
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Погладь быка
Даньчик, была уже одна такая сомнительная спорстменка, которая постоянно болела, потом сразу феерила после болезней. Дальмаер. В 25 лет карьеру пришлось завершить ввиду понятных обстоятельств. Так что ты там тоже не увлекайся.
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тоторо
Ответ EdAnt
В том и дело, что для Серохвостова это не хорошая скорость. Он может бежать гораздо быстрее.
вторая скорость после Латыпова например сегодня, быстрее него он не можут бежать,пока нет такого уровня. и без болезни ьыл бы вторым по скорости. а вот если б у ЮМ занимался возможно и обгонял бы Эдика
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EdAnt
Ответ тоторо
мне интнерсно как после болезней некоторые выходят и показывают хоршую скорость, что Даня, что Шевченко Настя пропускавшая Чайковский, а другие типа Каплиной и Наташи Шевченко бегут после болезни как и следует после болезни бежать, не в полную силу. Чудеса какие-то
В том и дело, что для Серохвостова это не хорошая скорость. Он может бежать гораздо быстрее.
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тоторо
мне интнерсно как после болезней некоторые выходят и показывают хоршую скорость, что Даня, что Шевченко Настя пропускавшая Чайковский, а другие типа Каплиной и Наташи Шевченко бегут после болезни как и следует после болезни бежать, не в полную силу. Чудеса какие-то
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+3
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Рыжая Белка
Каждая новость про Серохвостова в этом сезоне начинается со слова "болел". Что-то надо менять или в тренировочном процессе, или в отношении к режиму, если не хочет остаться статистом.
+6
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