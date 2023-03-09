Эдуард Латыпов: «Очень тяжело сегодня было, думал, что самочувствие будет получше. На последнем круге стало некомфортно»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на Кубке Содружества.

Спортсмен занял первое место в спринте на этапе в Тюмени.

– Завтра будет масс‑старт, нужно было увеличивать преимущество до последнего метра дистанции. Очень тяжело сегодня было, думал, что самочувствие будет получше. На последнем круге стало некомфортно, нужно было терпеть с самого начала круга.

– Насколько принципиальным было соперничество с Серохвостовым?

– Первый круг начал сильно, понимал, что Даниил стартовал на полную мощь. Сразу понял, что будет настоящая битва, так и получилось. Самочувствие среднее, хоть и рад выиграть, нет запаса, с первых метров работаешь на 100%.

Отсутствие Смольского? Выхожу реализовывать свои цели, каждая гонка позволяет прогрессировать. Мне как спортсмену жалко, что не получается интересной борьбы, Желаю всем ребятам, которые не стартовали, вернуться в строй, чтобы в следующих стартах была настоящая борьба, – сказал Латыпов.

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2 комментария

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Kneissl
Игра в шашки значительно меньше отнимает сил.
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Биатлонная зима
У Эда в гонке снова 00 - давай продолжай быть стабильнее
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