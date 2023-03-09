Биатлонистка Носкова о лыжном чемпионате России: «Если попаду в топ‑10 – хорошо, в топ‑6 – буду считать отличным результатом»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о подготовке к лыжному чемпионату России.

Сегодня спортсменка одержала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

– Специальные тренировки, подводящие к лыжным стартам, сейчас проводите?

– Судя по сегодняшнему результату, что‑то такое... (смеется) На самом деле нет, просто рада, что удалось отдохнуть после напряженного графика в Ижевске. Пробежали шесть гонок за девять дней, и очень сказалась усталость. Очень рада, что удалось восстановиться после этого и удалось сегодня выиграть. Ждала и хотела эту победу.

– То есть к лыжному чемпионату России подготовки сейчас нет?

– Нет, не думаю, что мы вообще будем проводить какие‑то специальные тренировки. После лыжного чемпионата у нас будет свой чемпионат в Ханте‑Мансийске. Если направлено готовиться к лыжному, то можно на своем не очень хорошо выступить. Поэтому будем выступать в той форме, в которой будем находиться и не будем как‑то форсировать.

– Биатлонистки могут побороться за топ‑10 на лыжном чемпионате?

– Если попаду в топ‑10 – хорошо, в топ‑6 – буду считать отличным результатом, – сказала Носкова.