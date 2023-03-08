Биатлонистки Носкова и Каплина планируют выступить на лыжном чемпионате России

Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина выступят на лыжном чемпионате России.

Об этом сообщил тренер Артем Истомин. Соревнования пройдут в Тюмени с 18 по 26 марта.

– Кто в итоге из вашей группы выступит на чемпионате России по лыжным гонкам?

– Парни – точно нет. И гонок много, и Карим Халили планирует дальше выступить в марафонах. Даниил Серохвостов только после болезни, не стоит рисковать. Пока у нас планируются Екатерина Носкова и Елизавета Каплина.

RUS-коды (для регистрации в базе данных Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) они получили, заявка на них есть, проблем не должно быть.

– Результат в гонке с лыжниками не будет первостепенным?

– Да. Мы же никому не кидаем вызов и не пытаемся кого‑то чем‑то удивить. Для меня самое важное, чтобы они получили положительный опыт. Либо отрицательный, но это тоже опыт, он тоже принесет пользу, – рассказал Истомин.