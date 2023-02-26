Анастасия Гореева: «Алимбекова-Смольская – хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, на трассе, как она проходит определенные моменты»

назвала Динару Алимбекову-Смольскую хорошим примером для россиянок.

Также Гореева рассказала о дальнейших планах российской команды.

«Сейчас мы ненадолго едем домой, набраться сил и передохнуть и потом снова на сбор в Тюмень.

Хочется после отдыха набрать небольшой объём аэробной работы, но в первую очередь прочувствовать свой организм. Сбор будет недлинный, потому что соревнования начинаются с 8 марта.

К сожалению, мне никак не удастся побороться за лидирующие позиции в общем зачете Кубка Содружества, потому что я там не бегала летом, но всегда задача одна – быть номером один и постепенно я к этому иду.

– хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, работа на трассе, как она проходит определенные моменты. Есть много чему у нее поучиться.

К сожалению, сейчас ее здесь нет, но, надеюсь, она приедет на Кубок Содружества и будет с нами бороться. Динара – топовый спортсмен, уровня чемпионата мира, и нам нужно на нее равняться», – сказала Гореева.