Анастасия Гореева: «Алимбекова-Смольская – хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, на трассе, как она проходит определенные моменты»
Анастасия Гореева назвала Динару Алимбекову-Смольскую хорошим примером для россиянок.
Также Гореева рассказала о дальнейших планах российской команды.
«Сейчас мы ненадолго едем домой, набраться сил и передохнуть и потом снова на сбор в Тюмень.
Хочется после отдыха набрать небольшой объём аэробной работы, но в первую очередь прочувствовать свой организм. Сбор будет недлинный, потому что соревнования начинаются с 8 марта.
К сожалению, мне никак не удастся побороться за лидирующие позиции в общем зачете Кубка Содружества, потому что я там не бегала летом, но всегда задача одна – быть номером один и постепенно я к этому иду.
Динара Алимбекова-Смольская – хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, работа на трассе, как она проходит определенные моменты. Есть много чему у нее поучиться.
К сожалению, сейчас ее здесь нет, но, надеюсь, она приедет на Кубок Содружества и будет с нами бороться. Динара – топовый спортсмен, уровня чемпионата мира, и нам нужно на нее равняться», – сказала Гореева.
Олимпийская чемпионка Динара Смольская саркастично прокомментировала большой масстарт, прошедший на чемпионате России в Ижевске. По решению жюри соревнований белорусы 26 февраля не выступили в гонке.
"Интересно" было смотреть мегамасстарт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли, — написала Смольская в Инстаграме