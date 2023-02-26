Анастасия Гореева: «Алимбекова-Смольская – хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, на трассе, как она проходит определенные моменты»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Кубок России Динара Алимбекова-Смольская Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Гореева назвала Динару Алимбекову-Смольскую хорошим примером для россиянок.

Также Гореева рассказала о дальнейших планах российской команды.

«Сейчас мы ненадолго едем домой, набраться сил и передохнуть и потом снова на сбор в Тюмень.

Хочется после отдыха набрать небольшой объём аэробной работы, но в первую очередь прочувствовать свой организм. Сбор будет недлинный, потому что соревнования начинаются с 8 марта.

К сожалению, мне никак не удастся побороться за лидирующие позиции в общем зачете Кубка Содружества, потому что я там не бегала летом, но всегда задача одна – быть номером один и постепенно я к этому иду.

Динара Алимбекова-Смольская – хороший пример всем нам, особенно ее работа на стрельбе, работа на трассе, как она проходит определенные моменты. Есть много чему у нее поучиться.

К сожалению, сейчас ее здесь нет, но, надеюсь, она приедет на Кубок Содружества и будет с нами бороться. Динара – топовый спортсмен, уровня чемпионата мира, и нам нужно на нее равняться», – сказала Гореева. 

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3 комментария

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Петербурженка
Ответ Погладь быка
Динара Смольская: "интересно" было смотреть мегамасстарт без наших парней. И 60 участников не нашли Олимпийская чемпионка Динара Смольская саркастично прокомментировала большой масстарт, прошедший на чемпионате России в Ижевске. По решению жюри соревнований белорусы 26 февраля не выступили в гонке. "Интересно" было смотреть мегамасстарт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли, — написала Смольская в Инстаграме
Динарка ваша в декрет боится уйти, а то прокатит ее Антоша как свою первую жену, которую бросил с онкологией в ремиссии и маленьким ребенком. Хорош облико морале белоруссо спортсмено.
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Погладь быка
Динара Смольская: "интересно" было смотреть мегамасстарт без наших парней. И 60 участников не нашли
Олимпийская чемпионка Динара Смольская саркастично прокомментировала большой масстарт, прошедший на чемпионате России в Ижевске. По решению жюри соревнований белорусы 26 февраля не выступили в гонке.
"Интересно" было смотреть мегамасстарт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли, — написала Смольская в Инстаграме
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Погладь быка
Даже Гореева понимает, что Динара другая лига для россиянок. Скоро еще Анна придет, скоростям вас поучит. Вам беларусы бесплатные мастер-классы дают, а вы их в гонки не пускаете.
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