Тандревольд о словах про «ненависть к журналистам»: «Критика необходима, когда вы плохо выступаете, но хорошее иногда легко забывается»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Ингрид Ланмарк Тандревольд Оберхоф Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд объяснила слова о «ненависти к журналистам».

Ранее во время чемпионата мира в Оберхофе спортсменка негативно высказалась о представителях СМИ: «Я ненавижу журналистов. Они офигенные приятели, когда все идет хорошо, и совершенно ужасны, если дела не ладятся».

Позже в комментарии NRK Тандревольд разъяснила свою позицию.

«Нет, я не ненавижу вас, не ненавижу других журналистов и кого-либо. На мой взгляд, я уже пыталась четко дать понять, что сейчас бы не высказалась так.

Мне хотелось показать, какие чувства я испытывала там и тогда, мы же вкладываем [в спорт] всех себя. Поэтому это вызывает много эмоций у людей, и я одна из них.

Я всегда жду вопросов с критикой. Но самый большой критик – это ты сам, поэтому нет никого, кто корил бы меня больше, чем я сама время от времени.

Пожалуй, это немного жестковато. Критика необходима, когда вы плохо выступаете, но хорошее иногда легко забывается. В конце концов, биатлон – это пазл, где вы можете правильно сложить многие части, но не можете найти последнюю», – сказала она.

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4 комментария

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штрафной круг
хлеб журналюги - срач, визги, злорадство над проигравшим и лизоблюдство победителей.
самый эталонный сейчас - в РФ.
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Welshman09
Ответ Погладь быка
«Критика необходима, когда вы плохо выступаете, Тандре, скажи это нежным и чувствительным российским биатлонистам/-кам. А хорошего в их выступлениях так мало, что оно действительно очень быстро забывается. Вы же не помните куда вы положили иголку вашей подруги Мироновой 15 лет назад.
Варвара Грачёва d. Petra Marčinko: 7-6 (2) 6-4
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Погладь быка
«Критика необходима, когда вы плохо выступаете,

Тандре, скажи это нежным и чувствительным российским биатлонистам/-кам.

А хорошего в их выступлениях так мало, что оно действительно очень быстро забывается. Вы же не помните куда вы положили иголку вашей подруги Мироновой 15 лет назад.
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-3
-3
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Евгений Яшугин
Права Ингрид!
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