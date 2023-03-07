Тандревольд о словах про «ненависть к журналистам»: «Критика необходима, когда вы плохо выступаете, но хорошее иногда легко забывается»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд объяснила слова о «ненависти к журналистам».

Ранее во время чемпионата мира в Оберхофе спортсменка негативно высказалась о представителях СМИ: «Я ненавижу журналистов. Они офигенные приятели, когда все идет хорошо, и совершенно ужасны, если дела не ладятся».

Позже в комментарии NRK Тандревольд разъяснила свою позицию.

«Нет, я не ненавижу вас, не ненавижу других журналистов и кого-либо. На мой взгляд, я уже пыталась четко дать понять, что сейчас бы не высказалась так.

Мне хотелось показать, какие чувства я испытывала там и тогда, мы же вкладываем [в спорт] всех себя. Поэтому это вызывает много эмоций у людей, и я одна из них.

Я всегда жду вопросов с критикой. Но самый большой критик – это ты сам, поэтому нет никого, кто корил бы меня больше, чем я сама время от времени.

Пожалуй, это немного жестковато. Критика необходима, когда вы плохо выступаете, но хорошее иногда легко забывается. В конце концов, биатлон – это пазл, где вы можете правильно сложить многие части, но не можете найти последнюю», – сказала она.