Йитка Ландова: «Не раз обсуждали, что получим бронзу Сочи-2014. Справедливость восторжествовала»

Чешская биатлонистка Йитка Ландова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить от участия в Играх россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову и аннулировать их результаты Сочи-2014.

Из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой сборная России лишилась двух серебряных наград Игр в Сочи: медалей в женской эстафете и личной медали Вилухиной в спринте. Сборная Чехии, ставшая четвертой в эстафете, получит бронзовые награды.

«Справедливость восторжествовала, и я рада, что она существует. Мы много раз обсуждали с девочками, что рано или поздно получим медаль.

Я собиралась на работу, когда пришло сообщение от Евы Пускарчиковой о том, что получим бронзовые награды. Было бы приятнее по-другому отметить это событие, так как мне не с кем разделить эмоции. Я нахожусь одна дома и с нетерпением жду девочек, чтобы отпраздновать это вместе», – сказала Ландова.

У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше