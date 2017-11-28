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    Йитка Ландова: «Не раз обсуждали, что получим бронзу Сочи-2014. Справедливость восторжествовала»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова Ольга Вилухина сборная Чехии жен Ева Пускарчикова Йитка Ландова

    Чешская биатлонистка Йитка Ландова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить от участия в Играх россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову и аннулировать их результаты Сочи-2014.

    Из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой сборная России лишилась двух серебряных наград Игр в Сочи: медалей в женской эстафете и личной медали Вилухиной в спринте. Сборная Чехии, ставшая четвертой в эстафете, получит бронзовые награды. 

    «Справедливость восторжествовала, и я рада, что она существует. Мы много раз обсуждали с девочками, что рано или поздно получим медаль.

    Я собиралась на работу, когда пришло сообщение от Евы Пускарчиковой о том, что получим бронзовые награды. Было бы приятнее по-другому отметить это событие, так как мне не с кем разделить эмоции. Я нахожусь одна дома и с нетерпением жду девочек, чтобы отпраздновать это вместе», – сказала Ландова.

     У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

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