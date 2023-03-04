Яна Романова: «Возвращать медаль Сочи-2014 у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова ТАСС Биатлон

Яна Романова высказалась о перераспределении медалей женской эстафеты в Сочи-2014

Женская сборная России была лишена серебра из-за того, что Ольга Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, медаль перешла команде Чехии. 

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Организацией, которая несет ответственность за прием и хранение проб, является Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Даже если верить рассказам его информатора Родченкова про подмены проб, то происходило это не в каком-то подвале, а в специальном помещении, которое было оборудовано камерами. Получается, WADA этой историей само себя скомпрометировало, доверять ему уже нельзя.

Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности – сдали пробы, что потом с ними было – не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Меня трясет от всего этого, до сих пор не могу успокоиться».

Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова.

Можно напомнить, что Зайцева много лет жила в Швейцарии, сборы она проводила в Европе, ее тестировали каждый месяц. К тому же в Сочи она уже выступала в статусе состоявшейся спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, и там, кстати, она была далека от своей лучшей формы. То есть не было ни одной зацепки, и от этого тоже очень обидно», – сказала Романова. 

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками

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21 комментарий

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Голос Губерниева
Ответ Алекс Я
Так написал то ты ,я у тебя и спрашиваю.да и Романову уж никак к элите причислить нельзя.
Я написал то, что написал. Ваше право - либо принять это, либо не принять, мне это малоинтересно.
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Погладь быка
Ответ Голос Губерниева
Хе-хе. Вот закроют выезд на Запад - сама прибежишь с этой медалькой на подносе.
Зайцева: Подайте/задонатьте на Путреоне олимпийской чемпионке по поеданию соли, будущему депутату Государственной думы.
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Алекс Я
Ответ Голос Губерниева
У российской элиты спрашивайте. Большие путриоты.
Так написал то ты ,я у тебя и спрашиваю.да и Романову уж никак к элите причислить нельзя.
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Погладь быка
Ответ expertmer2020
Зайка - это символ Сочи.
Зайка и потухшее кольцо.
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Погладь быка
но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе

Яна намекает, что кое-где есть соли и поболе Зайцевской?
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Погладь быка
Так и у любого грабителя нет желания возвращать награбленное и садиться в тюрьму. А приходится.
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Голос Губерниева
Ответ Алекс Я
А что там на Западе мёдом намазано?
У российской элиты спрашивайте. Большие путриоты.
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expertmer2020
Зайка - это символ Сочи.
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Алекс Я
Ответ Голос Губерниева
Хе-хе. Вот закроют выезд на Запад - сама прибежишь с этой медалькой на подносе.
А что там на Западе мёдом намазано?
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Нравится - не нравится, терпи, моя красавица.
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Maxim Vasnechov
Ответ Gondeira
Просто ВАДА создавалось в 90-е годы прошлого столетия. Группой стран - США, Канада, Британия, Норвегия. К сожалению, мы в этом не участвовали. На это были вполне объективные причины - в это время у РФ было множество других более важных проблем. С тех пор (+20 лет) в руководящих органах этой организации не было ни одного представителя РФ. И десятки представителей выше озвученных стран. Фактически, они всегда имели "контрольный пакет" в ВАДА. Вот и результат.
Очередная теория заговора. Типа, будь там представитель РФ, порешали бы под ковром?
Кто дырки в Сочи сверлил? )
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Maxim Vasnechov
Пуд соли съем за зайку, добавила Романова.
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Голос Губерниева
Хе-хе. Вот закроют выезд на Запад - сама прибежишь с этой медалькой на подносе.
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Vasily Ivanov
Насчет состоявшейся , двукратной олимпийской чемпионки ....слишком много было соблазнов и понтов в Сочи -14 , чтобы как говорится не рискнуть .с помощью средств " залезть " 70 -летнему на 20-летнюю....
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Маргарита Михайловна
Вас сдали чтобы прикрыть более крупную рыбу - Шипулина.
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expertmer2020
Ольгу допинг-контроль возбуждал сексуально.
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expertmer2020
Зайцева в икре призналась - это факт.
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Антиполитпроект
Ответ Gondeira
Просто ВАДА создавалось в 90-е годы прошлого столетия. Группой стран - США, Канада, Британия, Норвегия. К сожалению, мы в этом не участвовали. На это были вполне объективные причины - в это время у РФ было множество других более важных проблем. С тех пор (+20 лет) в руководящих органах этой организации не было ни одного представителя РФ. И десятки представителей выше озвученных стран. Фактически, они всегда имели "контрольный пакет" в ВАДА. Вот и результат.
Это оправдывает допинг Зайцевой, я правильно понял?🤦‍♂️
+6
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Gondeira
Просто ВАДА создавалось в 90-е годы прошлого столетия. Группой стран - США, Канада, Британия, Норвегия. К сожалению, мы в этом не участвовали. На это были вполне объективные причины - в это время у РФ было множество других более важных проблем.
С тех пор (+20 лет) в руководящих органах этой организации не было ни одного представителя РФ. И десятки представителей выше озвученных стран. Фактически, они всегда имели "контрольный пакет" в ВАДА.
Вот и результат.
+3
-6
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Ирен Ша
Всё верно сказала, лучшая Олимпиада в истории была, есть и будет! И плевать на желчегонных!
+2
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Сергей Орлов
Зайцева просто очень любит солёненькое.
+6
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