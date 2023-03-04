Яна Романова: «Возвращать медаль Сочи-2014 у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но в Зайцевой я уверена больше, чем в себе»

высказалась о перераспределении медалей женской эстафеты в .

Женская сборная России была лишена серебра из-за того, что была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, медаль перешла команде Чехии.

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Организацией, которая несет ответственность за прием и хранение проб, является Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Даже если верить рассказам его информатора Родченкова про подмены проб, то происходило это не в каком-то подвале, а в специальном помещении, которое было оборудовано камерами. Получается, WADA этой историей само себя скомпрометировало, доверять ему уже нельзя.

Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности – сдали пробы, что потом с ними было – не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Меня трясет от всего этого, до сих пор не могу успокоиться».

Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова.

Можно напомнить, что Зайцева много лет жила в Швейцарии, сборы она проводила в Европе, ее тестировали каждый месяц. К тому же в Сочи она уже выступала в статусе состоявшейся спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, и там, кстати, она была далека от своей лучшей формы. То есть не было ни одной зацепки, и от этого тоже очень обидно», – сказала Романова.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками