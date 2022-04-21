Яна Романова: «Когда появились сведения о Родченкове и подмене пробирок, если честно, я смеялась. Я считала, что спортсмен в этом случае защищен»

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова высказалась об отстранении за нарушение антидопинговых правил.

– Что происходило с вами между пожизненным отстранением от Олимпийских игр в 2017 году и отменой этой дисквалификации в 2020-м?

– Когда вся эта история только началась и появились сведения о Родченкове, о подмене пробирок, о царапинах, если честно, я смеялась. Я считала, что спортсмен в этом случае защищен. Ведь что я сделала? Я пришла, сдала свою пробу в присутствии офицера WADA, я ее передала, ее при мне упаковали. Это же независимое агентство, которое как раз для этого и создано, чтобы за всем этим следить. Серебро Олимпийских игр – высшее достижение в моей карьере. Я закончила спортивную карьеру на этой ноте и была счастлива, а вот сейчас в жизни попробуй еще сделать что-то действительно значимое.

Живешь с чувством несправедливости. Мне даже сложно слова подобрать. Можно сказать, что я уже смирилась с этой ситуацией, но, когда мне говорят: «Не надо об этом думать, вы для нас все равно призеры», – меня эти слова нисколько не успокаивают.

– Многие помнят ваше эмоциональное выступление в соцсетях в поддержку , когда Спортивный арбитражный суд ( ) снял обвинения с вас и .

– Для меня это очень важно. Зайцева – многолетний лидер сборной. Она всегда была на виду, всю жизнь тестировалась, находилась под постоянным контролем ВАДА. Ольга входила в состав комиссии спортсменов, это знаковый человек, которого все уважали.

На суде в Швейцарии я напомнила им, что на момент Олимпийских игр в Сочи Ольга уже была двукратной олимпийской чемпионкой, это состоявшийся спортсмен. Это личность и вот она, по-вашему, начала заниматься подменой пробирок? Я думала, Ольгу-то точно никто не обвинит в таком, а оказалось…

Причем, если проанализировать ее результаты, в Сочи они у нее были одни из худших. Совсем непохоже на то, что она занималась манипуляциями. Понятно, что я выступаю с двух позиций – она была нашим капитаном, опорой для остальных спортсменов. Плюс понятно, у меня есть личный интерес. До сих пор не могу с этим смириться.

– Точка в этом деле поставлена?

– Мне кажется, это уже финальное решение. долго не аннулировали наш результат (прим. – серебро в эстафете на Играх-2014 в Сочи), но после того, как они это сделали, я поняла, что больше ничего не будет происходить, – сказала Романова.

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