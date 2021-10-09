Яна Романова: «Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации с Зайцевой. Несправедливость будет наказана»

Бывшая российская биатлонистка прокомментировала решение об аннулировании результатов в Сочи-2014.

Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил во время Игр. Россия потеряла серебро в женской эстафете, тогда в гонке бежали Зайцева, Романова, и .

«Самое сложное в жизни – мириться с несправедливостью!

Международный союз биатлонистов аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в . Я пишу это, чтобы все знали! Ольга – одна из тех, благодаря кому биатлон так популярен в России. Кто не знает всероссийскую Зайку? Пример трудолюбия, силы воли и доброты. Это пример спортивного долголетия и честной борьбы.

И по иронии судьбы именно ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации и вынести справедливое решение.

Несправедливость будет НАКАЗАНА! Жизнь все расставит на свои места. Да, да, Ольга, это так. А ты в другом деле докажешь свое величие», – написала Романова.

«Яночка, спасибо тебе большое! От всего моего сердца! Спасибо за твою поддержку! Это бесценно», – ответила Зайцева.

«Присоединяюсь ко всему вышесказанному! Всем все вернется! Все будет хорошо, Оль», – написала в комментариях олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова.

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