Соукалова о бронзе Сочи-2014 после дисквалификации россиянок: «Идем за тем, что принадлежит нам»

Чешская биатлонистка показала бронзовую медаль Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

На зимних Играх-2014 Габриэла Соукалова бежала женскую эстафету за сборную Чехии, с которой заняла четвертое место. Но в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированных результатов Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 была серебряным призером эстафеты в составе российской команды.

Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Идем за тем, что принадлежит нам», – подписала Соукалова фото с медалью в сторис.

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Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?