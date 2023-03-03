Йоханнес Бо о шансах в лыжных гонках: «Я думаю, что мог бы как минимум быть близок к подиуму»

Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Норвегии Йоханнес Бо Шюр Рете Ханс Кристер Холунн Биатлон

Биатлонист Йоханнес Бо оценил свои шансы в лыжных гонках.

Ранее норвежские лыжники Ханс Кристер Холунн и Шюр Рете заявили, что Йоханнес мог бы быть конкурентоспособным на лыжном Кубке мира.

«Приятно, когда о тебе думают. Вероятно, многие, включая меня, хотели бы посмотреть на такое противостояние (в лыжных гонках – Sports.ru).

Я думаю, что мог бы как минимум быть близок к подиуму. Но если говорить о победе... Скорее всего, это уже было бы трудно», – ответил Бо.

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9 комментариев

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gerr_max
Ответ MrGreen73
В спринтах, классических гонках, скиатлоне и коньковой разделке шансов нет у него на медаль, остается только масс старт свободным стилем. Ну и здесь будет хороший темп - свои же сбросят, будут пешеходить - отлетит на финише от Клэбо, Гольберга, Пелле, да и потухшего Калле.
Именно в коньковой разделке он может лучше всего выступить.
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ASH11
В принципе, не мудрено с нынешней конкуренцией в мировых лыжах. Норвежцы могут спокойно привезти 2й и 3й состав, и они все равно скорее всего займут топ-6. Еще лет 10 назад не все так было очевидно.
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MrGreen73
В спринтах, классических гонках, скиатлоне и коньковой разделке шансов нет у него на медаль, остается только масс старт свободным стилем. Ну и здесь будет хороший темп - свои же сбросят, будут пешеходить - отлетит на финише от Клэбо, Гольберга, Пелле, да и потухшего Калле.
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Ilya Kurepa
Йосю в лыжные гонки!! Норвежская федерация - народ хочет увидеть шоу !! В конце концов- спорт это шоу
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irina1980
Невольно вспоминается, как они вместе с братцем больше всех гнали на российских биатлонистов за допинг,а сами-то "законно" его принимали и принимают.
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Rygeek
Так выйди и покажи.
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Klen2005
Во и у Йоханоса интерес к лыжным гонкам появился. Хорошо бы он заявился на один из этапов кубка мира. Интересно.
+3
-1
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Hardy
Ответ Dinamik1
А асма не помешает?
поспособствует
+3
-3
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Dinamik1
А асма не помешает?
+3
-4
-1
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