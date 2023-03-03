Йоханнес Бо о шансах в лыжных гонках: «Я думаю, что мог бы как минимум быть близок к подиуму»
Биатлонист Йоханнес Бо оценил свои шансы в лыжных гонках.
Ранее норвежские лыжники Ханс Кристер Холунн и Шюр Рете заявили, что Йоханнес мог бы быть конкурентоспособным на лыжном Кубке мира.
«Приятно, когда о тебе думают. Вероятно, многие, включая меня, хотели бы посмотреть на такое противостояние (в лыжных гонках – Sports.ru).
Я думаю, что мог бы как минимум быть близок к подиуму. Но если говорить о победе... Скорее всего, это уже было бы трудно», – ответил Бо.
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