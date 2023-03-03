Кубок IBU. Гонка преследования. Калкенберг убежит первой, Боте – 2-й, Юхансен – 3-й
3 марта на этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет женская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
8-й этап
Кэнмор, Канада
Женщины
Гонка преследования
Начало – 21.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Эмили Калкенберг (Норвегия)
2. Пола Боте (Франция) – 0:21
3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 0:29
4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:53
5. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1:00
6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1:04
7. Микела Каррара (Италия) – 1:04
8. Жилонн Гигонна (Франция) – 1:05
9. Тильда Юханссон (Швеция) – 1:07
10. Фелиция Линдквист (Швеция) – 1:24
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