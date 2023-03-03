Кубок IBU. Гонка преследования. Калкенберг убежит первой, Боте – 2-й, Юхансен – 3-й

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3 марта на этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет женская гонка преследования.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

8-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Гонка преследования

Начало – 21.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Эмили Калкенберг (Норвегия)

2. Пола Боте (Франция) – 0:21

3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 0:29

4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:53

5. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1:00

6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1:04

7. Микела Каррара (Италия) – 1:04

8. Жилонн Гигонна (Франция) – 1:05

9. Тильда Юханссон (Швеция) – 1:07

10. Фелиция Линдквист (Швеция) – 1:24

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