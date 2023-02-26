Кубок IBU. Киркеэйде, Боте, Скоттхайм, Дмитренко, Калкенберг, Гигонна выступят в суперспринте

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26 февраля на этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет женский суперспринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

7-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 20.30, начало финала – 22.20 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

1. Пола Боте (Франция)

2. Камиль Бене (Франция)

3. Кристина Оберталер (Австрия)

6. Эмили Калкенберг (Норвегия)

7. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

8. Элла Халварссон (Швеция)

10. Жилонн Гигонна (Франция)

11. Микела Каррара (Италия)

12. Марен Киркеэйде (Норвегия)

13. Элеонора Фаунер (Италия)

18. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

23. Катарина Коматц (Австрия)

26. Кристина Дмитренко (Украина)

27. Йенни Энодд (Норвегия)

34. Юлиане Фрювирт (Германия)

35. Каролине Эрдал (Норвегия)

36. Тильда Юханссон (Швеция)

37. Лиза Мария Шпарк (Германия)

1 комментарий

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Лжетрофеич
За Маринку, конечно!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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