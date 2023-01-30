СБР передал первую партию лыж российского производства Федерации биатлона Рязанской области
Союз биатлонистов России (СБР) передал первую партию лыж российского производства Федерации биатлона Рязанской области.
Президент СБР Виктор Майгуров передал первые 10 пар лыж PROTEAM с креплениями и палками Федерации.
Это начало масштабной программы СБР, по которой лыжный инвентарь отечественного производства, предназначенный для занимающихся в спортивных школах, бесплатно получит каждая региональная федерация биатлона.
Официальная презентация лыж, палок и креплений PROTEAM состоится 31 января в Инновационном центре ОКР в Москве.
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