биатлонистов России (СБР) передал первую партию лыж российского производства Федерации биатлона Рязанской области.

Президент СБР Виктор Майгуров передал первые 10 пар лыж PROTEAM с креплениями и палками Федерации.

Это начало масштабной программы СБР, по которой лыжный инвентарь отечественного производства, предназначенный для занимающихся в спортивных школах, бесплатно получит каждая региональная федерация биатлона.

Официальная презентация лыж, палок и креплений PROTEAM состоится 31 января в Инновационном центре ОКР в Москве.

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