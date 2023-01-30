СБР передал первую партию лыж российского производства Федерации биатлона Рязанской области

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Союз биатлонистов России (СБР) передал первую партию лыж российского производства Федерации биатлона Рязанской области.

Президент СБР Виктор Майгуров передал первые 10 пар лыж PROTEAM с креплениями и палками Федерации.

Это начало масштабной программы СБР, по которой лыжный инвентарь отечественного производства, предназначенный для занимающихся в спортивных школах, бесплатно получит каждая региональная федерация биатлона.

Официальная презентация лыж, палок и креплений PROTEAM состоится 31 января в Инновационном центре ОКР в Москве.

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4 комментария

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starichok77
и рогатки вместо винтовок для спорт.школ)))
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encaro_one
Мощная помощь региону на 30 тыс рублей.
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sancho81
Федерации биатлона Рязанской области нашла ему самое лучшее применение и использовала для создания штакетника вокруг ДЮСШ.
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кракадил
могут ведь, когда захотят. надо бы росатом подключить к производству лыж .
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