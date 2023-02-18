Майгуров о тренерах сборной: «Будем давать оценку по окончании сезона. Результаты спортсменов – основной критерий»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о критериях для оценки работы тренеров сборной России после сезона.

– В прежние годы работа тренеров сборной России оценивалась в том числе по результатам на чемпионате мира. Сегодня, когда этих стартов нет, по каким критериям будете отмечать специалистов?

– Ставили задачу вывести спортсменов на пик формы к Чайковскому, где проходит финал Кубка России, и к Ижевску, где на следующей неделе стартует первый этап чемпионата России. Как раз в период, когда проходит чемпионат мира.

– Тренерский штаб национальной команды сохранит свои посты на будущий сезон?

– Сейчас не время об этом говорить. Будем давать оценку по окончании сезона.

– Какие критерии будут учитываться при выставлении оценок?

– Так или иначе, результаты спортсменов – основной критерий. Есть еще динамика улучшения результатов по скорости, стрельбе, другие моменты. Это все совокупность факторов, но главный – результаты, – объяснил Майгуров.

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1 комментарий

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тоторо
ну посмотрим посмотрим. если по результатам то шащилова увольнять надо.но витя как всегда переобуется
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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