Екатерина Носкова: «Приятно разделить третье место с моей подругой Гербуловой. Думаю, такое нечасто случалось в истории»

высказалась о том, что разделила бронзу с Натальей Гербуловой.

Биатлонистки разделили третье место в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске.

– Какие эмоции от двух третьих мест?

– Думаю, что такое нечасто случалось в истории. Приятно разделить это третье место с моей подругой Натальей Гербуловой.

– У тебя что-то подобное в практике было?

– Нет. Это впервые. И, думаю, что эта медаль навсегда отложится в моей памяти.

– Каково бороться за медаль на последнем круге со своей подругой?

– На трассе мы все равно все соперницы. Но после финиша – это особые эмоции, которые ты делишь с близким человеком.

– Что говорили друг другу на пьедестале?

– Просто девчонки из группы Шашилова тоже вместе на пьедестале второй раз. Сейчас мы с Натальей на третьем месте. Говорим: «Нужно почаще такое повторять».

– После финиша что думала? Кто по ощущениям был первым?

– Вообще непонятно было. Видела, что мы ровно с ней финишировали. И фотофиниш не показал вообще никакой разницы. Это очень здорово, – сказала Носкова.