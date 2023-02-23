Наталья Гербулова: «Последней бежать очень классно, знаешь результаты всех. Последний выстрел на стойке решил сегодняшнюю гонку – я третья»

Теги сборная России жен чемпионат России Наталья Гербулова Анастасия Шевченко Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (3-е место).

«Меня ориентировали сначала по Ирине (Казакевич), по Ларисе (Куклиной). Последней бежать очень классно, знаешь результаты всех. Последний выстрел на стойке решил сегодняшнюю гонку – я третья.

В последний круг меня ориентировали по Насте и по Ларисе. Хочу сказать про Настю Шевченко – она пробежала после болезни, это очень сильно, она большая молодец.

Я хочу поздравить всех мужчин с праздником. Для меня этот день с детства – день мужчин», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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Погладь быка
Эдик тоже сегодня такое мутит? 68-и стартует.
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тоторо
Наталья спасает честь Истомина в очередной гонке . Не уезжала без медалей на последних 4 гонках подряд! Вот что значит отлично подвелась к ГС!
Пока по кол-ву медалей на этих ГС истоминская группа лидирует правда в основном за счет Гербуловой)
6 медалей у Истомина, 4 у МВ.
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sav187
У Натальи всегда такие непосредственные интервью.
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-2
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Биатлонная зима
Гербулова молодец , что справилась со стрельбой и ее медаль справедливая
+2
-1
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