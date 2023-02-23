Наталья Гербулова: «Последней бежать очень классно, знаешь результаты всех. Последний выстрел на стойке решил сегодняшнюю гонку – я третья»
Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (3-е место).
«Меня ориентировали сначала по Ирине (Казакевич), по Ларисе (Куклиной). Последней бежать очень классно, знаешь результаты всех. Последний выстрел на стойке решил сегодняшнюю гонку – я третья.
В последний круг меня ориентировали по Насте и по Ларисе. Хочу сказать про Настю Шевченко – она пробежала после болезни, это очень сильно, она большая молодец.
Я хочу поздравить всех мужчин с праздником. Для меня этот день с детства – день мужчин», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
Пока по кол-ву медалей на этих ГС истоминская группа лидирует правда в основном за счет Гербуловой)
6 медалей у Истомина, 4 у МВ.