Наталья Гербулова: «Сегодняшний пульс был максимальным за весь зимний сезон. Гонка была очень сложной»

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление на чемпионате России.

Сегодня Гербулова заняла третье место в суперпасьюте в Ижевске.

«Очень высокоинтенсивная гонка, везде приходится работать. Каждая ошибка стоит буквально 10 секунд. В прологе у меня случилась небольшая помарка на рубеже, я сразу 10 секунд проиграла. Два раза стартовать – это нелегко. Три промаха – это мои помарки. Сегодняшний пульс был максимальным за весь зимний сезон. Гонка была очень сложной.

На последнем круге чувствовала и слышала, что сзади едет (Носкова). В какие‑то моменты казалось, что лучше встать за спину и работать за ней, но я до последнего отдавала все силы, чтобы пересечь финишную черту быстрее.

По‑дружески, у меня уже есть индивидуальная медаль чемпионата России, хотелось бы, чтобы она была и у моей подруги», – сказала Гербулова.

Также она высказалась о том, что разделила бронзовую медаль с Носковой.

– В моей спортивной карьере такое впервые. Получилось, что у нас две медали. Это вообще как? Это очень круто, потому что Катя – моя подруга. У нас получилась очень интенсивная гонка, потому что стартовать два раза очень тяжело. Например, после квалификации я пришла в комнату и 20 минут поспала.

– Какие ощущения после стольких третьих мест подряд?

– Честно говоря, уже как‑то так... Но все же это призовое место. Сегодняшней бронзе с моей подругой я очень рада, – добавила биатлонистка.