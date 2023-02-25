Наталья Гербулова: «Сегодняшний пульс был максимальным за весь зимний сезон. Гонка была очень сложной»

Теги сборная России жен чемпионат России Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала выступление на чемпионате России.

Сегодня Гербулова заняла третье место в суперпасьюте в Ижевске.

«Очень высокоинтенсивная гонка, везде приходится работать. Каждая ошибка стоит буквально 10 секунд. В прологе у меня случилась небольшая помарка на рубеже, я сразу 10 секунд проиграла. Два раза стартовать – это нелегко. Три промаха – это мои помарки. Сегодняшний пульс был максимальным за весь зимний сезон. Гонка была очень сложной.

На последнем круге чувствовала и слышала, что сзади едет Катя (Носкова). В какие‑то моменты казалось, что лучше встать за спину и работать за ней, но я до последнего отдавала все силы, чтобы пересечь финишную черту быстрее.

По‑дружески, у меня уже есть индивидуальная медаль чемпионата России, хотелось бы, чтобы она была и у моей подруги», – сказала Гербулова.

Также она высказалась о том, что разделила бронзовую медаль с Носковой.

– В моей спортивной карьере такое впервые. Получилось, что у нас две медали. Это вообще как? Это очень круто, потому что Катя – моя подруга. У нас получилась очень интенсивная гонка, потому что стартовать два раза очень тяжело. Например, после квалификации я пришла в комнату и 20 минут поспала.

– Какие ощущения после стольких третьих мест подряд?

– Честно говоря, уже как‑то так... Но все же это призовое место. Сегодняшней бронзе с моей подругой я очень рада, – добавила биатлонистка.

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1 комментарий

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тоторо
Натали молодец лучше всех к ГС подвелась ,Чайковскому и Ижевску, ни с одной гонки без медали не уезжала!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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