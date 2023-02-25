Казакевич о борьбе с Дербушевой: «Мы с Тамарой ходим парой. У нее был план быстро и хорошо стрелять, а у меня, видимо, бежать»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о борьбе с Тамарой Дербушевой.

Сегодня Дербушева выиграла суперпасьют на чемпионате России в Ижевске, Казакевич стала второй.

«Мы с Тамарой ходим парой. У нее был план быстро стрелять и хорошо, а у меня, видимо, бежать. Но сегодня на самом деле очень много ошибались все, особенно на стойке, потому что сильный реально был порыв. На финальном рубеже видела, что девчонки ошибаются, мне чуть больше повезло – где-то секунд на 10 позже начала работать и получилось лучше.

После пролога мы немножко откатились, успели с Томой отдохнуть в отеле лежа на кровати, плюс воспользоваться специальным массажером, чуть расслабить ноги», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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