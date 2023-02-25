Ирина Казакевич: «В суперпасьюте будет более плотная борьба, интересная гонка. Нам должны сказать, какие будут правила, они постоянно меняются»

Биатлонистка Ирина Казакевич ожидает высокой конкуренции в суперпасьюте чемпионата России.

Суперпасьют пройдет сегодня в Ижевске. Казакевич ранее заняла пятое место в индивидуальной гонке.

«Я в целом в неплохой форме, но «индивидуалка» – это гонка, где больше важна стрельба, но я бы не сказала, что очень быстро шла. Шла спокойно, ровно, но оказалось, чуть быстрее, чем остальные.

Работаем над стрельбой каждый день. В Ижевске хорошее стрельбище. На «стойке» не такой шквальный ветер, флажки не вставали вертикально, но если будет потепление, то, возможно, будет усиление ветра.

В суперпасьюте будет более плотная борьба, это интересная гонка. Нам должны окончательно сказать, какие будут правила, потому что они постоянно меняются», – сказала Казакевич.

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