Ирина Казакевич: «В суперпасьюте будет более плотная борьба, интересная гонка. Нам должны сказать, какие будут правила, они постоянно меняются»

Теги сборная России жен чемпионат России Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич ожидает высокой конкуренции в суперпасьюте чемпионата России.

Суперпасьют пройдет сегодня в Ижевске. Казакевич ранее заняла пятое место в индивидуальной гонке.

«Я в целом в неплохой форме, но «индивидуалка» – это гонка, где больше важна стрельба, но я бы не сказала, что очень быстро шла. Шла спокойно, ровно, но оказалось, чуть быстрее, чем остальные.

Работаем над стрельбой каждый день. В Ижевске хорошее стрельбище. На «стойке» не такой шквальный ветер, флажки не вставали вертикально, но если будет потепление, то, возможно, будет усиление ветра.

В суперпасьюте будет более плотная борьба, это интересная гонка. Нам должны окончательно сказать, какие будут правила, потому что они постоянно меняются», – сказала Казакевич.

Чемпионат России. Куклина, Казакевич, Миронова, Сливко и Гербулова выступят в суперпасьюте

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