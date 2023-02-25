Тамара Дербушева: «Закрадывалась мысль отстрелять все рубежи на ноль, но, видимо, она и помешала»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу на чемпионате России.

Сегодня Дербушева выиграла суперпасьют в Ижевске.

– Очень рада, что была контактная борьба. Не удалось отстреляться чисто, допустила промах, но финиш был спокойный. Закрадывалась мысль отстрелять все рубежи на ноль, но, видимо, она и помешала.

– Перед гонкой обсуждали с тактический план, по ходу не перемигивались?

– Мы вспомнили прошлые гонки, что мы не расстаемся. Решили так же финишировать в этой.

– Насколько сложно было восстановиться после первой гонки?

– Главное – удалось дойти до дома, немного полежать, растянуться и восстановиться, — сказала Дербушева.