Тамара Дербушева: «Закрадывалась мысль отстрелять все рубежи на ноль, но, видимо, она и помешала»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Биатлон

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу на чемпионате России.

Сегодня Дербушева выиграла суперпасьют в Ижевске.

– Очень рада, что была контактная борьба. Не удалось отстреляться чисто, допустила промах, но финиш был спокойный. Закрадывалась мысль отстрелять все рубежи на ноль, но, видимо, она и помешала.

– Перед гонкой обсуждали с Казакевич тактический план, по ходу не перемигивались?

– Мы вспомнили прошлые гонки, что мы не расстаемся. Решили так же финишировать в этой.

– Насколько сложно было восстановиться после первой гонки?

– Главное – удалось дойти до дома, немного полежать, растянуться и восстановиться, — сказала Дербушева.

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