Антон Бабиков: «Когда на тренировках показываю, что я один из самых сильных в своей группе, это дает мне мотивацию выступать на соревнованиях»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, достаточно ли у него мотивации для выступлений на Кубке России.

Сегодня Бабиков победил в масс-старте в финале Кубка России в Чайковском.

– Начало сезона у вас получилось неровным. Сейчас довольны своим состоянием?

– Сейчас тоже у меня не те результаты, на которые я рассчитывал, если не брать в расчет сегодняшнюю гонку. Но в целом я хорошо себя чувствую функционально. Для меня это особенно важно, потому что именно функциональная часть меня обычно ограничивает. Но сейчас могу бороться.

В плане стрельбы я никогда сильно не переживаю. Даже если упустил какой-то момент, знаю, что могу это исправить и могу поймать стрельбу. Главное не отчаиваться и разбирать детали.

– У вас достаточно мотивации для выступления на этапах Кубка России?

– Да, конечно. Мотивации даже предостаточно. Мне нравится и сам тренировочный процесс. От тренировок я получаю огромное удовольствие. Когда я на тренировках показываю, что я один из самых сильных в своей группе, это дает мне мотивацию выступать на соревнованиях, потому что я хочу реализовать то, что делаю на тренировках.

– Судя по вашим словам, у вас полное взаимопонимание с .

– Не только с ним, а со всем нашим большим коллективом. Я бы сказал спасибо и Сергею Геннадьевичу, и Павлу Валерьевичу Максимову и Дмитрию Шукаловичу, который является одним из самых главных мозгов нашей команды. У нас большая команда, и хочется поблагодарить каждого. Именно благодаря контакту внутри коллектива чувствуешь себя комфортно.

– Было неожиданно, что вы финишировали с флагом своего региона. Кто вам вручил башкирский флаг?

– Я не знаю, кто это был, но большое ему спасибо. Это и для меня было неожиданно, потому что на последнем круге у меня не оставалось много сил. На первой половине круга я включился по полной, чтобы не подпустить соперников, а концовка была тяжелой. Увидев флаг, я просто понял, что есть отрыв, чтобы финишировать с флагом. Меня это утешило, – сказал Бабиков.