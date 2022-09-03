Ульяна Нигматуллина пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах, но выступит на летнем чемпионате России

Российская биатлонистка сообщила, что пропустит этап Кубка Содружества в белорусских Раубичах, но выступит на летнем чемпионате России в Чайковском.

– В твоих ближайших планах ничего не изменилось? Пропустишь Кубок Содружества в Раубичах, но поучаствуешь в летнем чемпионате России в Чайковском?

– Да, все правильно, готовлюсь к чемпионату России.

– Смотрела ли трансляции Кубка Содружества из Сочи, и если да, то какие эмоции испытывала?

– Сложно в таком признаваться, но я не смотрю биатлон, даже не пересматриваю свои гонки. Во многом из-за того, что мой организм переживает это почти как гонку, я ощущаю как бегущим жутко тяжело. А по ходу сезона это может сбить рабочий настрой, и я потрачу энергию не на свою реальную гонку, а на просмотр, – сказала Нигматуллина.