Карим Халили: «Главный соперник Латыпова сегодня – Серохвостов. По стабильности Даниил один из лучших в России»

Российский биатлонист Карим Халили объяснил, почему не считает себя топовым спортсменом.

– Эдик (Латыпов) в довольно неплохой форме, поймал уверенность на рубеже. С ним бороться довольно тяжело. Его главный соперник на сегодняшний день – Даниил Серохвостов.

В спринте я был не так хорош по своему состоянию, поэтому тяжело было бороться, – сказал Халили.

– Халили – топовый биатлонист?

– Нет-нет, тяжело так говорить. Вот если бы я выигрывал все подряд, другое дело.

– А кто выше вас?

– Серохвостов. Он тот спортсмен, который и в декабре показывал хороший результат, выигрывал гонки, и сейчас часто заезжает в тройку призеров. По стабильности он один из лучших в России.

– Какие качества вам нужно приобрести, чтобы считаться лучшим?

– Скорость передвижения по трассе.

– Со стрельбой все в порядке?

– С ней есть проблемы. В мире нет идеального биатлониста – всем есть над чем работать на рубеже. Но именно в скорости на трассе я больше всего проигрывал в этом сезоне, – отметил Халили.