Карим Халили: «Главный соперник Латыпова сегодня – Серохвостов. По стабильности Даниил один из лучших в России»
Российский биатлонист Карим Халили объяснил, почему не считает себя топовым спортсменом.
– Эдик (Латыпов) в довольно неплохой форме, поймал уверенность на рубеже. С ним бороться довольно тяжело. Его главный соперник на сегодняшний день – Даниил Серохвостов.
В спринте я был не так хорош по своему состоянию, поэтому тяжело было бороться, – сказал Халили.
– Халили – топовый биатлонист?
– Нет-нет, тяжело так говорить. Вот если бы я выигрывал все подряд, другое дело.
– А кто выше вас?
– Серохвостов. Он тот спортсмен, который и в декабре показывал хороший результат, выигрывал гонки, и сейчас часто заезжает в тройку призеров. По стабильности он один из лучших в России.
– Какие качества вам нужно приобрести, чтобы считаться лучшим?
– Скорость передвижения по трассе.
– Со стрельбой все в порядке?
– С ней есть проблемы. В мире нет идеального биатлониста – всем есть над чем работать на рубеже. Но именно в скорости на трассе я больше всего проигрывал в этом сезоне, – отметил Халили.
Даня и вправду силëн.