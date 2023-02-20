Карим Халили: «Главный соперник Латыпова сегодня – Серохвостов. По стабильности Даниил один из лучших в России»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили объяснил, почему не считает себя топовым спортсменом.

– Эдик (Латыпов) в довольно неплохой форме, поймал уверенность на рубеже. С ним бороться довольно тяжело. Его главный соперник на сегодняшний день – Даниил Серохвостов.

В спринте я был не так хорош по своему состоянию, поэтому тяжело было бороться, – сказал Халили.

– Халили – топовый биатлонист?

– Нет-нет, тяжело так говорить. Вот если бы я выигрывал все подряд, другое дело.

– А кто выше вас?

– Серохвостов. Он тот спортсмен, который и в декабре показывал хороший результат, выигрывал гонки, и сейчас часто заезжает в тройку призеров. По стабильности он один из лучших в России.

– Какие качества вам нужно приобрести, чтобы считаться лучшим?

– Скорость передвижения по трассе.

– Со стрельбой все в порядке?

– С ней есть проблемы. В мире нет идеального биатлониста – всем есть над чем работать на рубеже. Но именно в скорости на трассе я больше всего проигрывал в этом сезоне, – отметил Халили.

3 комментария

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закрыт по беспределу
Ну.. если отбросить последние пару гонок, то да.
Даня и вправду силëн.
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Биатлонная зима
Серохвостов молодец , что в этом сезоне смог заставить понервничать и Карима и Эдика
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+2
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Luna02
Скромный парень..Да,есть над чем работать-и ход и стрельба,но молодец Карим-взяд много кубков,порадовал призовыми местами. Удачи,здоровья в дальнейшем
0
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